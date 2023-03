"Autobus" do odlehlých vesnic: Deutsche Bahn zavede autonomní SUV NIO

Hromadná doprava musí řešit spoustu různých dílčích problémů a některé jsou v zásadě neřešitelné. Jedním z nich je začarovaný kruh malých vesnic. Spojů je málo, lidé tak raději přesednou do aut, takže se spoje kvůli nezájmu ještě více uberou, a tak to pokračuje. Bohužel opačné řešení v navýšení spojů není moc schůdným. Navýšíte-li počty spojů, pak se sice může zvýšit zájem o hromadnou dopravu a za den přepravíte více lidí, kteří by jinak jeli autem, ale tento vyšší počet lidí se rozprostře na větší počet spojů, takže ty budou jezdit stále podobně tak prázdné. Bude ale potřeba ještě větší počet autobusů, pohonných hmot a řidičů, což vše ještě více zdraží. Společnost Deutsche Bahn to chce řešit pomocí moderních technologií, autonomními elektrickými "taxíky" (e-shuttle).

Místo toho, aby se do odlehlých vesnic vypravovaly autobusy (byť třeba menší minibusy) v pevně daných intervalech, které by ale stále mohly být velmi dlouhé a nemusely by vyhovovat každému, chce to vyřešit autonomními SUV. Těmi by měly být čínské vozy NIO ES8 vybavené technologií pro autonomní řízení od společnosti Mobileye. Společnosti Mobileye a NIO v lednu uzavřely strategické partnerství, které zahrnuje např. velkosériovou výrobu pro Mobileye a integraci technologií do elektrických vozidel včetně podpory pro podobné přepravní služby. CleverShuttle, dceřiná společnost DB, se bude starat o provoz autonomních vozidel, druhá dceřiná společnost ioki se pak postará o software pro objednávání vozu a plánování cesty.



Pilotní projekt je nazván KIRA a budou v něm zatím pouze vozy NIO a technologie od Mobileye, které mají podporovat autonomní provoz na úrovni SAE Level 4. Provoz bude zahájen s jedním vozidlem v květnu letošního roku, ale brzy by měl být rozšířen na 15. 8 z nich bude v provozu u Offenbachu, dalších 7 v Darmstadtu, kam zamíří i onen první vůz. V první fázi se jen bude testovat a nebudou převáženi pasažéři, druhá fáze pak přinese už i služby pro zákazníky.

Doplní tak jiné podobné služby na zavolání, které jsou už v oblasti k dispozici. V řídce obydlených oblastech už dnes obsluhují vlakové stanice řidiči s vozy se spalovacími motory a jen v roce 2022 takto přepravili přes 400 tisíc zákazníků a ujeli skoro 2 miliony km. Budoucnost by místo nich měla přinést autonomní řízení a pohon na elektřinu. Toto by mohlo částečně pomoci vyřešit problém s nedostatkem řidičů. Předpokládá se totiž, že do roku 2030 bude v Německu chybět 87 tisíc řidičů autobusů. Plánem tohoto projektu je jeho rozšíření na 9 měst a jejich okolí, kde by mělo do konce příštího roku jezdit více než 100 autonomních vozidel a mají obsluhovat více než 3000 virtuálních zastávek.