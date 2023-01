Autonomní auta jako hrozba pro životní prostředí? Vědci to nevylučují

Autonomní řízení aut se pomalu dostává na trh v podobě stále pokročilejších jízdních asistentů a je na místě se ptát, jak spolehlivé tyto systémy budou. Vědci z MIT ale nastolili i jednu další zajímavou otázku. Co životní prostředí? Problémem totiž je i to, že systémy pro autonomní řízení jsou ve skutečnosti velmi výkonné počítače a jako takové mají nemalou spotřebu. Vědci to přirovnali k datovým centrům. I u nich se studuje vliv na prostředí, přestože tvoří jen 0,3 % všech emisí skleníkových plynů. A problémem je, že kdybychom tu měli miliardu autonomních aut se systémy, které by braly 840 W, spotřeba by se dle vědců vyrovnala datovým centrům po celém světě.



Aby se spotřeba autonomních aut udržela v přijatelných mezích, vědci z MIT hovoří o hranici 1,2 kW příkonu pro autonomní systémy. Nad touto hranicí by to už dle jejich slov začal být vážnější problém. Další otázkou je také zastarávání hardwaru. Pokud se výpočetní složitost těchto algoritmů zdvojnásobuje každé 3 roky, musí se také výrazně zvyšovat efektivita výpočetních čipů a problémem je, že starší auta nebudou schopna rozjet nové algoritmy. Bude jim chybět výkon, a pokud už by i stačil, tak to kvůli své starší architektuře budou dělat velmi neefektivně vzhledem k situaci, která bude v dané době panovat. Podle vědců je potřeba, aby se poměr výkonu na watt zvýšil na dvojnásobek nejhůř každých 1,1 roku.



Stinnou stránkou je ale také to, že se tím snižuje dojezd elektromobilů. Pokud by onen systém bral 840 W, pak by při průměrné rychlosti 60 km/h bylo nutné jet 1,66 hodiny na překonání 100km vzdálenosti. Při dané spotřebě by to zvýšilo spotřebu vozu o 1,4 kWh/100 km. Na dálnicích by to bylo méně, ve městech naopak mnohem více. Tam 100 km ujedete např. za 3 hodiny, což by znamenalo o 2,5 kWh/100 km navíc.