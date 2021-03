Autory videí na YouTube čeká placení nových daní za americké diváky

Dle nového nařízení budou muset tvůrci obsahu na YouTube, kteří mají příjmy z reklam, případně platit daně i v USA, a to bez ohledu na to, zda sami jsou, nebo nejsou občany Spojených států. Nicméně to má platit pouze pro příjmy, které byly dosaženy díky americkým divákům, čili ten, kdo na svém kanálu nemluví anglicky, se něčeho takového nemusí moc obávat.

V příštích týdne bude Google žádat o poskytnutí příslušných daňových informací prostřednictvím AdSense, na což mají tvůrci čas do 31. května tohoto roku. A pokud tyto informace neposkytnou, může Google srazit až 24 % z jejich celkového příjmu na YouTube, což čítá nejen příjmy z reklam, ale také ze služby YouTube Premium nebo z funkcí Superchat, Super Stickers i členství v kanálu

Tyto změny vycházejí z nového nařízení vlády USA, konkrétně z US Internal Revenue Code (americký daňová zákoník, oddíl 3). Dle něj Google jednoduše musí vybírat poplatky od všech tvůrců obsahu z celého světa, kteří mají na YouTube své příjmy, pokud jsou tyto příjmy založeny na zájmu diváků z USA.

Co tedy může nastat? Pokud si někdo mimo USA má díky YouTube příjem třeba 1000 dolarů a z toho mu 100 dolarů zajistí američtí diváci, mohou nastat tři eventuality. Pokud se autor rozhodne s Googlem nespolupracovat, může mu být s celkové částky strženo až 240 dolarů (zmíněných 24 %). Pokud bude spolupracovat a poskytne žádané informace, bude mu strženo maximálně 30 %, ale z částky získané pouze díky americkým divákům, čili v našem případě jen 30 dolarů. Pro země, které mají s USA příslušnou smlouvu zajišťující nadstandardní vztahy ohledně daní, pak platí poloviční sazba, čili 15 % z příjmu od amerických diváků.

Jde tak o změnu, která asi nejvíce postihne britské tvůrce obsahu, anebo prostě ty, kteří sice nemají jako mateřský jazyk angličtinu, ale právě pro zvýšení dosahu svých videí se rozhodli pro tento jazyk.

Ceny souvisejících / podobných produktů: