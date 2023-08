Avatar: Frontiers of Pandora: nový trailer zaměřený na PC hráče, FSR 2 a DLSS

První film Avatar měl premiéru 22. září 2009 a krátce poté vydal Ubisoft 1. prosince 2009 první hru z tohoto světa, která měla název Avatar: The Game (s tímto stejným názvem tehdy vyšly další 2 odlišné hry pro platformy Wii/PSP a NDS) a jednalo se o akční hru z pohledu 3. osoby, v které šlo hrát za člověka nebo zástupce rasy Na'Vi a příběh se odehrával 2 roky před událostmi ve filmu.

Posuňme se o mnoho let dopředu, kdy teď Ubisoft připravuje Avatar: Frontiers of Pandora, novou velkou hru od jeho vývojářského studia Massive Entertainment, do jehož dosavadní produkce patří oba díly Ground Control, World In Conflict, Just Dance Now a oba díly Tom Clancy's The Division. Půjde o FPS střílečku s otevřeným světem, v které budeme hrát jen za zástupce rasy Na'vi, který byl vychován lidmi a probudí se po 15 letech cryospánku. Děj se bude odehrávat 15 let po událostech prvního filmu a navíc v jiné části planety Pandora, než kam jsme se ve filmech podívali, takže se můžeme těšit na nová prostředí, postavy a příběhy.

Z hlediska hratelnosti se mnozí obávají, že půjde jen o obdobu Far Cry v jiných kulisách, nicméně i to samo o sobě nemusí být nutně špatně vzhledem k tomu, jak je tato série populární a jak odlišný svět Avatara vlastně je. Navíc jde o licencovanou hru k tak významné značce, že ze strany Ubisoftu by bylo poměrně "odvážné", pokud by šlo pouze o reskin Far Cry bez nějaké snahy o nové herní mechaniky. Spíše je tak větší otázka, jaký bude příběh, způsob jeho rozvíjení a jak obsáhlé a jakým způsobem budou realizované vedlejší mise.

Engine Snowdrop Snowdrop, který debutoval v Tom Clancy's The Division z roku 2016, kde umožnil vytvořit velmi detailní herní prostředí a byl použit i v pokračování z roku 2019. V tomto se hra odlišuje od série Far Cry, kterou od Far Cry 3 z roku 2012 pohání engine Dunia 2. A přestože nejnovější verze Dunia 2 ve Far Cry 6 umožňuje i ray tracing pro stíny a odrazy, čím dál tím více se u něj projevují jeho slabiny, viz např. Hra poběží na nejnovější verzi enginu, který debutoval v Tom Clancy's The Division z roku 2016, kde umožnil vytvořit velmi detailní herní prostředí a byl použit i v pokračování z roku 2019. V tomto se hra odlišuje od série Far Cry, kterou od Far Cry 3 z roku 2012 pohání engine. A přestože nejnovější verze Dunia 2 ve Far Cry 6 umožňuje i ray tracing pro stíny a odrazy, čím dál tím více se u něj projevují jeho slabiny, viz např. tento rozbor Dunia 2 je vylepšení dřívější verze s názvem Dunia Engine , jenž byl využit u Far Cry 2 z roku 2008 a který vznikl coby výrazně upravený CryEngine od Cryteku, v kterém se vytvořil první Far Cry z roku 2004. A základy CryEnginu lze datovat až do roku 1999, kdy měl počátek v technologickém demu X-Isle: Dinosaur Island. Když už Avatar: Frontiers of Pandora bude taky FPS střílečka, mohlo by dojít k tomu, že by se začal modernější Snowdrop využívat i pro nové díly ze série Far Cry, které se věnují vývojáři z dalších týmů Ubisoftu ( Ubisoft Montreal, Ubisoft Toronto). To ostatně podtrhují i spekulace z ledna tohoto roku , že by k této změně enginu u Far Cry 7 skutečně mohlo dojít. Nový trailer je zaměřený na prezentaci technických vlastností na PC a potvrdil vydání 7. prosince 2023:



Na co všechno trailer vlastně poukazuje?

podpora ray tracingu pro odrazy a stíny

podpora pro ultrawide monitory i zobrazení na více monitorech

hra bude obsahovat integrovaný benchmark

podpora pro upscaling technologii FSR 2 od AMD

Podpora pro vysoké obnovovací frekvence

Podpora pro "mnohojádrové" procesory

ray tracing jen pro odrazy a stíny, když před 2 roky vývojáři Jinými slovy nic neobvyklého, co by na PC nebyl v roce 2023 očekávatelný standard, tím spíše u produkce obřího giganta jako Ubisoft. Je zajímavé, že se v traileru zmiňujejen pro odrazy a stíny, když před 2 roky vývojáři mluvili o globálním osvětlení a odrazech pomocí ray tracingu , na což tehdy navázali v rozhovoru s redakcí německého Gamestaru , že hra bude v každé verzi na všech platformách vždy využívat ray tracing, bez kterého se neobejde a že v případě absence grafické karty s HW podporou bude využitý softwarový způsob výpočtů, který jim prý funguje "překvapivě rychle".

Ubisoft má ale plus za nastavení grafiky v novějších hrách, kde je u efektů náhled provedené změny.

Nikolay Stefanov, technický ředitel v Massive Entertainment, na Twitteru znovu potvrdil, že globální osvětlení a odrazy realizované pomocí ray tracingu budou vždy aktivní na všech platformách, konkrétně Po nedávném vydání trailerů se o tom zase začalo mluvit a, technický ředitel v Massive Entertainment, na Twitteru znovu potvrdil, že globální osvětlení a odrazy realizované pomocí ray tracingu budou vždy aktivní na všech platformách, konkrétně zde 13. 6. 2023 a teď nově zde 25. 8. 2023

Podpora FSR 2 a DLSS

hned při svém uvedení nabízet upscaling technologie FSR 2 od AMD a zároveň DLSS od Nvidie. Zatím nebylo upřesněno, o jakou verzi DLSS půjde, ale vzhledem k tomu, že partnerem hry je AMD, nelze podle mého názoru při uvedení očekávat DLSS 3, natož nejnovější verzi DLSS 3.5, když Ubisoft teď poukazuje na FSR 2 namísto nejnovějšího FSR 3, jehož podporu by měly hry začít dostávat příští měsíc počínaje tituly Forspoken (ta vyšla 24. ledna 2023) a Immortals of Aveum (ta vyšla 22. srpna 2023). článku na blogu Ubisoftu se dále objevilo info, že hra budeod Nvidie. Zatím nebylo upřesněno, o jakou verzi DLSS půjde, ale vzhledem k tomu, že partnerem hry je AMD, nelze podle mého názoru při uvedení očekávat DLSS 3, natož nejnovější verzi DLSS 3.5, když Ubisoft teď poukazuje na FSR 2 namísto nejnovějšího FSR 3, jehož podporu by měly hry začít dostávat příští měsíc počínaje tituly Forspoken (ta vyšla 24. ledna 2023) a Immortals of Aveum (ta vyšla 22. srpna 2023).

Pro úplnost se můžete podívat i na dřívější trailer, který hru oznámil, nebo na obsáhlejší gameplay trailer.