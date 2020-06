Až 800 indie her za 5 dolarů? Itch.io nabízí zatím největší balík

Itch.io je tržiště, kde mohou nezávislí vývojáři prodávat své hry a podobně jako konkurenční Humble Store občas nabízí různé výhodné balíčky, jejichž nákupem hráči podpoří charitativní organizace. Nyní můžete na platformě pořídit zatím největší balík her. Obsahuje na 800 titulů od 618 autorů. Navíc se postupně připojují další vývojáři, takže se počet her možná v následujících dnech ještě rozšíří. Aktuálně by původní hodnota nabízeného obsahu měla činit 3 922 dolarů, v přepočtu bezmála 93 tisíc korun. Za takovou nálož her ovšem můžete zaplatit pouhých 5 dolarů, tedy 120 korun. Přispět ovšem můžete i daleko větší částkou – záleží na vašem uvážení.

Postapokalyptický roadtrip napříč Severní Amerikou – Overland od vývojářské firmy Finji – patří k největším lákadlům vydaného balíčku. Na Steamu aktuálně stojí 21 eur

Nutno podotknout, že v balíku nenaleznete žádné AAA tituly, ale spoustu méně známých her od nezávislých tvůrců. V mnohých případech se ani nedá mluvit o plnohodnotných hrách, ale spíše o hříčkách nebo experimentálních projektech. POkud sledujete nezávislou herní scénu, možná vám některé z přiložených her budou povědomé. Ke známějším kouskům v balíčku patří Oxenfree, Night in the Woods, Overland, Super Hexagon, Wide Ocean Big Jacket, Glittermitten Grove, Catlateral Damage nebo Quadrilateral Cowboy. Všechny tituly získáte bez licenčních klíčů pro Steam či jinou externí platformu, místo toho si stáhnete hru přímo do počítače. Na druhou stranu jsou ovšem k dispozici bez DRM ochrany, a to obvykle pro několik platforem včetně Windows, Linuxu a macOS.

Balík her vznikl na podporu rasové rovnosti a spravedlnosti v reakci na nedávné dění v USA. „Žijeme v době rasové nespravedlnosti, nerovnosti a policejní brutality proti černochům. Doufáme, že se každý postaví jakýmkoli způsobem. Spolupracovali jsme s tvůrci z celé naší platformy na podporu organizací, které pracují přímo s postiženými,“ uvedli autoři balíku. Veškeré výtěžky budou rovným dílem rozděleny mezi neziskové organizace NAACP Legal Defence and Educational Fund a Community Bail Fund. Cíl kampaně byl krátce po spuštění navýšen na 5 milionů dolarů. Z této částky se v době psaní článku vybralo skoro 2,8 milionu dolaru, tedy více než polovina. Celkem se zapojilo téměř 250 tisíc lidí a průměrný příspěvek činil 11,35 dolaru.

Na stažení balíku her máte ještě téměř týden. Kampaň totiž skončí v úterý 16. června ráno. Více informací najdete přímo na stránkách kampaně Bundle for Racial Justice and Equality

