Baldur's Gate 3 představena, půjde do předběžného přístupu

Baldur's Gate 3 je vyvíjen studiem Larian úzce spolupracujícím s Wizards of the Coast a s využitím 5. edice pravidel Dungeons & Dragons. Je tak zřejmé, že herní mechaniky se nutně budou lišit od těch, které si studio Larian vymyslelo pro svou sérii Divinity. Ale zároveň je už na první pohled vidět, že ten, kdo hrál Divinity: Original Sin 1 a 2, ten se v novém Baldur's Gate rozhodně neztratí.

Máme tu totiž velice podobné rozhraní, celkové prostředí, způsob ovládání a tahový systém bojů. Nicméně třeba kouzla už nebudou na tzv. cooldown jako v Original Sin 1 a 2, kdy stačí počkat na jejich obnovenou nabídku, ale bude třeba si odpočinout, což je samozřejmé, když tu máme jiná pravidla.

Budeme tu mít ale také jinak pojaté rozhovory s detailně zobrazenými postavami, takže se najde i místo pro stejně pojaté sekvence, které budou posouvat děj dál. Další novinka je ta, že tahový systém můžeme zapnout a používat kdykoliv. Bude se hodit třeba při skrytém pohybu v nepřátelském prostředí nebo při úniku z místnosti, v níž jsme aktivovali pasti. Jde o dobrý nápad, který chyběl už v sérii Divinity: Original Sin.

V Baldur's Gate 3 také zůstane možnost využívat prostředí, respektive na to bude brán ještě větší zřetel. Budou tu výbušné barely, možnosti otevřít si nové cesty (destruktivně nebo třeba stavěním beden na sebe), využít okolní elementy pro vylepšení efektu zbraní, takže vskutku, Larian zde nezapomíná na to, co se obecně lidem zamlouvalo na jeho předchozích hrách, ale přenáší to do světa Baldur's Gate.







Co se týče hrdinů, i zde se můžeme připravit na různorodou snůšku, kterou uvěznila rada mind flayerů a ve své vzdušné lodi jim nasadila do hlavy své vlastní "pulce". Čili hlavní příběhová linie pro první část hry je jasně daná: sehnat léčitele a zbavit se nechtěného dárečku. Ovšem ten nám dá k dispozici i výhody, což je schopnost komunikovat s ostatními stejně postiženými lidmi/elfy/půlčíky, atd. (mind meld).

Zpracování postav prostě obecně odpovídá titulu Original Sin 2, takže si můžeme zvolit jednu z připravených postav, nebo si stvořit svou. Výběr už hotové postavy bude mít výhodu v jejím vlastním příběhu, takže to může být třeba elfský aristokratický upír, jenž si svou cestu bude krátit a ulehčovat vysáváním postav, a to včetně své vlastní družiny. Pak se ovšem vydá směrem ke zlu, což nás přivádí k tématu přesvědčení. Zde Larian na popud Wizards of the Coast vytvoří systém, který nebude tak striktní, takže i když někdo bude zákonitě dobrý, nemusí se jako nemyslící pitomec dle toho chovat v každé situaci.

Vše podstatné ale nabízí toto video, kde Swen Vincke začíná hrát v 15. minutě. Co se týče vydání na trh, nebyl připraven nadhodit ani přibližné datum a bylo jasné, že hra ještě není ve stavu, který by to umožňoval. Slíben byl pouze early access, čili předběžný přístup, ovšem mnozí si stejně raději počkají až na hotovou hru.

Stále se také diskutuje nad některými mechanikami a my také nic nevíme o tom, v jakém stavu je celý příběh, vedlejší questy, postavy, atd. Kdo ovšem má rád produkci Larianu a s nostalgií vzpomíná na staré hry od Black Isle a BioWare, ten musí být spokojen s tím, kam se vývoj ubírá.



