BCG: Apple je nejvíce inovativní společností

I když se společnosti Apple často vytýká to, že už zdaleka není tak inovativní jako za Steva Jobse, průzkum společnosti Boston Consulting Group (BCG) to vidí jinak. Výsledkem žebříčku je totiž to, že právě Apple je tou nejvíce inovativní společností. Hlasování probíhalo ve čtyřech skupinách. Tou první jsou "globální" hlasy od vysoce postavených vedoucích inovativních společností (zhruba od 2500 lidí - CEO, CFO, COO, viceprezidenti,...), druhou je hlasování vedoucích v rámci průmyslové oblasti dané společnosti, třetí pak zahrnuje hlasy napříč průmyslovými odvětvími a čtvrtá kategorie je zhodnocení. To zahrnuje především tzv. buyback, tedy zpětný výkup akcií samotnou společností. Hodnotilo se zaměření na inovace, šíře záběru, schopnost rozpoznání špatných kroků, jak firma cílí na trh, atd.



Apple to tedy letos vyhrál a získal první pozici, což znamená skok o dvě místa nahoru. Alphabet (Google) tak odsunul z 1. na 2. pozici a Amazon z 2. na 3. pozici. Na čtvrtém místě je Microsoft a na pátém Samsung (oba beze změny). Obrovskou změnou je ale šestá pozice. Sem se propracovalo Huawei, které vyskočilo o 42 pozic. Na sedmém místě je Alibaba, která se také posunula výrazně nahoru (o 16 pozic). IBM na 8. pozici se propadlo o jedno místo a Sony, které je na 9. místě, loni v žebříčku 50 nejlepších firem ani nebylo. Na 10. místě je Facebook (propad o 2 pozice). Zajímavostí je ještě to, že pouze 8 společností (Alphabet, Amazon, Apple, HP, IBM, Microsoft, Samsung a Toyota) se v žebříčku těchto 50 firem objevilo pokaždé za posledních 14 let.



