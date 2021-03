BenQ Mobiuz EX3415R: výrazně zakřivený UWQHD monitor pro závodní hry

Pokud máte políčeno na výrazně zakřivený herní monitor, můžete do své nabídky přidat dalšího potenciálního kandidáta. BenQ totiž uvádí novinku ze série Mobiuz, která by mohla zaujmout hlavně hráče závodních her. Jedná se o ultra širokoúhlý zakřivený herní monitor s poměrem stran 21:9, úhlopříčkou 34 palců a rozlišením 3440 × 1440 pixelů nebo UWQHD. Výrobce zvolil poloměr zakřivení 1900R, který patří k největším na trhu. Právě proto by měl být ideální pro virtuální závodění, ale také další herní tituly, kde chce mít hráč dokonalý přehled o svém okolí.

Mobiuz EX3415R používá panel typu IPS pro široké pozorovací úhly a slibuje maximální jas 400 nitů. Obnovovací frekvence dosahuje 144 Hz, zatímco odezva činí 1 ms (MPRT neboli pohybující se obraz), respektive 2 ms (GTG neboli v odstínech šedé). Nesmí chybět technologie AMD FreeSync Premium, která eliminuje rozmazání a artefakty obrazu kvůli proměnlivé obnovovací frekvenci. BenQ vylepšilo kvalitu obrazu také pomocí vlastní patentované technologie HDRi, která snímá okolí i obsah. Na základě těchto dat monitor optimalizuje intenzitu a vyvážení barev, kontrast či ostrost obrazu s vysokým dynamickým rozsahem (HDR).





Připraveny jsou rovněž některé „zlepšováky“ pro hráče. Třeba engine Black eQualizer usnadní rozpoznávání nepřátel v tmavých zákoutích, Color Vibrance zase umožní rychlé přepínání mezi přednastavenými úrovněmi saturace barev – třeba podle konkrétního herního titulu. Výrobce připravil dokonce speciální závodní režim, který by měl vylepšovat např. jas nebo ostrost. Širokoúhlá obrazovka je ideální pro režim split-screen. Stisknutím tlačítka monitor vytvoří vizuálně oddělený prostor pro herní chat, videotutoriály z YouTube nebo livestream na Twitchi. Pro snadnější kontrolu jednotlivých funkcí získáte k monitoru dálkový ovladač.

Stejně jako některé další monitory od BenQ se tato novinka může pochlubit integrovaným zvukovým systémem treVolo se dvěma 2W reproduktory a 5W subwooferem. Výsledkem je 2.1kanálový systém s pěti přednastavenými zvukovými profily pro střílečky (FPS), virtuální závody (RCG), sportovní přenosy (SPG), filmy (Cinema) nebo hudební koncerty (Pop/Live). Monitor obsahuje nepřehlédnutelný stojan s možností úpravy výšky, náklonu nebo úhlu otočení. Integrovány byly také některé funkce pro ochranu zraku, jako je filtr modrého světla, eliminace blikání nebo automatické úprava jasu podle okolního osvětlení. Herní monitor BenQ Mobiuz EX3415R brzy vstoupí na český trh s cenovkou 26 690 Kč včetně DPH.

Zdroj: Tisková zpráva

