BenQ letos kompletně omladí herní myši Zowie určené nejen pro esport

V souvislosti se značkou Zowie od BenQ píšeme obvykle v souvislosti s herními monitory. V její nabídce ovšem nechybí ani počítačové myši, které se staly na trhu poměrně populárními. A to nejen v esportu, ale také mezi „domácími“ hráči. Zowie není značka, která by nás každou chvíli zásobovala nějakým novým modelem s ohromujícími parametry, často bez postřehnutelného vlivu na výsledný herní zážitek. Teď ovšem přišel čas na aktualizaci portfolia herních myší Zowie. Jako první projde proměnou série EC, která bude zahrnovat omlazené modely EC1-C a EC2-C (nástupci pro EC1-B a EC2-B). Do této řady bude navíc přidán zcela nový model EC3-C. Připravována je také aktualizace myší ze sérií FK, ZA a S, které budou představeny později v tomto roce.

Zowie EC3-C je asymetricky tvarovaná myš zaměřená na ergonomii, která je určena pro praváky. Zvolenou designovou filozofií se tedy nijak neliší od zbývajících modelů EC1 a EC2, ale svými rozměry je nejmenší. Podle výrobce je myš opět vhodná hlavně pro Palm-Grip (úchop dlaní) nebo Claw-Grip (konečky prstů). Vzhled myši zůstane velmi minimalistický a zcela bez RGB podsvícení, které řada hráčů stejně nevyužívá. Na těle myši z černého plastu se kromě nepříliš výrazného loga nachází také pět tlačítek – tři na horní a dvě na levé straně. Kabel pro připojení myši k počítači je dlouhý dva metry a nově získal textilní opletení, které snižuje riziko zamotání a zajišťuje plynulejší pohyb.

Zvolen byl starší, ale stále velmi solidní optický snímač PixArt PMW-3360. Hráč si může zvolit citlivost až 3 200 DPI, která je nastavitelná ve čtyřech krocích (400 / 800 / 1600 / 3200 DPI) pomocí přepínače vedle kolečka. Také polling rate (tj. frekvenci oznamování polohy počítači) lze měnit v rozmezí od 125 do 1 000 Hz. Pokud se jedná o skrolovací kolečko myši, zmiňuje se výrobce o 24 krocích. V případě spínačů hlavních tlačítek ovšem zatím nemáme k dispozici žádné podrobnosti. Dva zbývající modely EC1-C a EC2-C by měly mít prakticky totožnou výbavu včetně senzoru. Proti předchozí generaci ovšem dojde ke snížení hmotnosti. Myš EC1-C zhubne z 97 g na 80 g, EC2-C potom z 90 g na 73 g.

Aktualizované myši ze série EC se na evropské trhy dostanou do konce července 2021. V nabídce zůstanou i předchozí verze modelů EC1 a EC2.

Technické parametry myši Zowie EC3-C:

Senzor: PixArt PMW-3360 (optický)



Citlivost: 400–3 200 DPI (4 úrovně)



Akcelerace: 490 m/s²



Polling rate: 1 000 Hz



Rozměry: 66 x 42 x 124 mm

Hmotnost: 70 g (bez kabelu)

Konektivita: kabel USB-A, 2 m



