BenQ uvádí LCD Zowie XL-K: speciály pro eSports

V roce 2010 se společnost BenQ odlišila od ostatních firem, které obvykle využívaly nové 120Hz panely pro účely 3D technologie využívající aktivní zatmívací brýle. A zatímco její způsob využití přetrval, 3D zobrazení na monitorech se nedá označit snad ani za okrajovou záležitost, jako spíše za výstřelek, který se neujal. BenQ tak vypustil do světa monitor XL2410T,, který prostě dokázal zobrazovat s obnovovací frekvencí 120 Hz. Dnes už tu máme i 360Hz panely, ale před deseti lety vypadal trh s herními monitory zcela jinak, respektive v tu dobu byl ještě velice malý, až o řadu let později se začal prudce rozrůstat a lákat nové a nové firmy, které do té doby v některých případech monitory ani nevyráběly.

Monitor XL2410T byl dle TechPowerUp vřele přijat především hráči Counter-Striku, neboť podporoval vysoké obnovovací frekvence i na nízkých rozlišeních jako 640 x 480 a 800 x 600. Dokázal tak nahradit klasické CRT monitory. Díky tomu ostatně dostala celá rodina nových monitorů své označení, neboť společnost BenQ spolupracovala právě s týmem hráčů Counter-Striku zvaným ZOWIE.

Nové modely ZOWIE XL-K tak pochopitelně přichází s odkazem na původní model a nemají představovat moderní herní monitory, které vedle vysoké obnovovací frekvence dokáží nabídnout i velice slušné barvy, HDR a vysoký jas, nebetyčný kontrast a širokoúhlou obrazovku sahající přes tři časová pásma.

Jde o monitory, nad nimiž asi většina zákazníků ohrne nos, když uvidí ve specifikacích technologii TN na rozlišení 1920 x 1080. A i ze stránek ( XL2546K XL2411K ) je zřejmé, že BenQ zde cílí především na profesionální hráče nebo na ty, kteří chtějí využívat stejnou výbavu a stejným způsobem. Jde i o takové maličkosti, jako je tvar podstavce, aby se k němu mohla natěsno přistrčit klávesnice a z druhé strany podložka myši, a to ve stylu, jaký uvidíme pouze na stolech hráčů.

Máme tu také flexibilní stojany,ovládací puk na kabelu pro OSD menu a v případě modelu XL2411K pak i boční stínítka.

Model XL2411K nabídne 24,5" panel TN s 240 Hz, rozlišením Full HD s jasem 320 nitů, kontrastem 1000:1. XL2411K je pak o trošku menší s 24" a opět TN panelem, přičemž obnovovací frekvence je nižší na 144 Hz, ale jas a kontrast je stejný. Že by ale monitory podporovaly NVIDIA G-Sync nebo AMD FreeSync, o tom se ve specifikacích nedočteme.

