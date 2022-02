Bethesda launcher končí, co se stane s našimi hrami v područí Microsoftu?

Sama Bethesda včera oznámila, že její vlastní herní Bethesda.net Launcher končí, což se začne postupně dít už na začátku letošního dubna. Od té doby budou uživatelé moci začít migrovat na Steam, což platí jednak pro zakoupené hry a pak také pro finance obsažené ve virtuální peněžence. Měl by to být dle ujištění Bethesdy většinou jednoduchý a přímočarý proces, který by se měl týkat i uložených pozic, které mají být odsunuty na Steam.

Mnozí jistě budou rádi především za to, že nový majitel je nepožene na vlastní platformu, což by byl Microsoft Store (neochladilo se tu?).

Pro řadu hráčů je to tedy v podstatě dobrá zpráva, neboť to znamená, že budou moci zapomenout na jeden z herních launcherů, a správa her tak bude o trošku jednodušší.

Bethesda také slibuje, že při přesunu na Steam hráči nepřijdou vůbec o nic, co měli dříve k dispozici na Bethesda.net. Proč jsme ale výše psali o "většinou jednoduchém a přímočarém procesu"? Jednoduše proto, že v případě některých her si budeme muset manuálně zkopírovat uložené pozice, k čemuž ale Bethesda ještě teprve poskytne příslušné instrukce. Půjde ale pochopitelně pouze o to, abychom zkopírovali některé složky či soubory do nového umístění s knihovnou instalovaných her Steamu, s čímž si jen trošku zkušení uživatelé snadno poradí.

Pak jde tu ale ještě titul Wolfenstein: Youngblood, který má představovat onu "povinnou" výjimku. V jeho případě totiž dle Bethesdy z nějakého neuvedeného důvodu nebude možné pod Steamem využít uložené pozice, takže pokud máte Youngblood rozehraný, bude vhodné jej rychle dokončit, anebo se smířit s tím, že začnete znovu. Bude však možné přenést v rámci jednotlivých her seznam přátel, a to včetně Youngblood.

Nutno také upozornit, že migrace na Steam bude v tomto případě jediná možnost, přičemž Bethesda.net Launcher bude nakonec zrušen během května. Samotný účet Bethesda.net však zůstane aktivní i nadále, abychom mohli dále využívat třeba pořízené DLC a přihlašovat se k dalším službám.

