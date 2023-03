Bill Gates zveřejnil 7stránkový dopis o AI a její budoucnosti

Bill Gates tvrdí, že za svého života zažil dvě opravdu revoluční technologie, které ho významně zasáhly. Tou první bylo grafické uživatelské rozhraní počítačů, které spatřil v roce 1980. To významně ovlivnilo, jak jsme od té doby začali ovládat počítače, a programátor Charles Simonyi, který stál za tehdy prezentovaným GUI, dokonce na čas skončil v Microsoftu. Druhým významným milníkem byl systém od OpenAI. Gates s týmem OpenAI spolupracuje o roku 2016, ale teprve v polovině loňského roku byl fascinován tím, že systém byl schopen složit biologické zkoušky na výbornou.

Podle Gatese bylo 59 z 60 otázek odpovězeno správně a AI také napsala vynikajících 6 odpovědí na závěrečné otevřené otázky. Zároveň však přiznává, že je sice vynikající ve vymýšlení nového obsahu, má však své limity v opravdu faktických otázkách. Naplánovat cestu moc dobře nedokáže, protože nikdy nevíte, zda zvolený hotel opravdu existuje. Přesto se zamyslel nad tím, kam se dle něj AI v následujících 5 až 10 letech posune.



Gates říká, že bude významným pomocníkem, a to zejména ve třech oblastech, vzdělávání, zdravotnictví a obecném zvýšení produktivity. Popisuje AI jako kopilota, který pomůže např. s psaním e-mailů, správou mailové schránky, usnadní psaní v nejrůznějších jazycích, nebo převezme některé činnosti, které jsou pro člověka zdlouhavé. To souvisí např. i se zdravotnictvím, kde může pomoci s papírováním pro pojišťovny i vyplňováním papírů k vizitám,t akže se pak člověk může déle věnovat skutečné pomoci.

Nejdůležitější by to teoreticky mělo být v rozvojových zemích, ale zde se Gates obává, že to zdaleka nebudou první země, kam se AI podívá. AI by však mohla pomoci i v ovládání lékařských přístrojů, převzít na sebe některá nastavení, což by pak zjednodušilo zaškolení lidského personálu. Ve vzdělávání sice přináší problémy ohledně původnosti odevzdaných prací, ale na druhou stranu může být velmi dobrým odrazovým můstkem a Gates zde AI vidí např. jako pomocníka pro psaní prvního draftu, který pak student musí dopracovat.

Bill Gates pohovořil ale i o problémech. Moc jí např. nejde matematika, jsou zde také etické otázky (zde narážel na různé sci-fi knihy a filmy, které se tímto zabývaly). A protože je Gates také vášnivým čtenářem, na závěr připojil 3 doporučení knih k přečtení.