Biostar připravil zbrusu novou desku, ale s čipsetem z roku 2011

Právě takoví zákazníci, které mohou větší společnosti přehlížet, mohou mít zájem o nový model společnosti Biostar, a to H61MHV2. Ten tak nese letitou čipovou sadu Intel H61, která vstoupila na trh už v roce 2011. A proč na trh taková deska dnes vůbec přichází? Jednoduše proto, že procesory pro LGA 1155 a konkrétně podporované Core generace Ivy Bridge, může dnes provozovat ještě řada lidí, kterým jejich výkon bohatě stačí. Ovšem původní základní deska už toho může mít dost, aby byla zralá na výměnu, přičemž jinde než v bazaru bychom už takovou hledali asi marně, a tak přichází zbrusu nový model H61MHV2 se starou výbavou.

Biostar H61MHV2 je deska formátu Micro-ATX, i když poněkud redukovaného s pouze dvěma rozšiřujícími sloty a také jen se dvěma sloty pro paměti DDR3 s kapacitou do 16 GB a na maximálních 1600 MHz. Spíše tak jde o formát mezi Micro-ATX a Mini-ITX.

Vedle hlavního PCI Express 3.0 x16 tu je ještě jeden kratinký slot x1, dále tu máme čtyři porty SATA, a to ještě staršího typu s propustností do 3 Gb/s a bohužel tu není žádný M.2. A to je celkem škoda, neboť výměnu dosluhující desky by pak mohl uživatel pojmout třeba i jako upgrade s použitím SSD. To ne nutně SSD pro PCIe, ale aspoň pro SATA 6 Gb/s.

Netradiční je pak rozmístění prvků na této desce. Vedle paměťových slotů v horní části máme o 90° pootočenu procesorovou patici, což by ale vzhledem k čtvercově rozmístěným montážním otvorům nemělo vadit. Lépe ale mohl být umístěn 4pinový EPS pro napájení procesoru, který zde najdeme hned nalevo od patice.

Není jasné, kolik bude Biostar H61MHV2 stát, ovšem vzhledem k bezmála archaickému čipsetu a obecně celé výbavy, malým rozměrům a nulovým výstřelkům můžeme očekávat, že to bude velice levný model. Ostatně to je základní předpoklad pro to, aby do něj byli majitelé starších počítačů ochotni investovat. Podobný model Biostar H110MHV3, ale vybavený novějším čipsetem, ostatně přijde na cca 1250 Kč.

Ceny souvisejících / podobných produktů: