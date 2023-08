Biwatt uvádí sodíkové baterie Na-Ion jako úložiště pro domácnosti s 97% efektivitou

Sodíkové akumulátory (Na-Ion) se stávají konkurencí lithiových článkům, o jejich vývoj se starají především čínské společnosti. Ty je navíc už uvedly i na trh, dají se tak sehnat v některých jednostopých vozidlech, míří už i do elektromobilů a společnost Biwatt Power je nyní uvádí také jako úložiště energie pro domácnosti. Jmenuje se Power Nest a jde o krabici o rozměrech 600×810×155 mm, která váží 60 kg. Energetická hustota sodíkových akumulátorů není obvykle moc vysoká, nicméně pro takové nasazení nehraje zásadní roli, takže se tu bavíme o akumulátoru, který pojme jen 3,6 kWh energie (napětí 48 V s kapacitou 75 Ah), což je vzhledem k hmotnosti málo.



Systémová hmotnostní energetická hustota je tedy jen 60 Wh/kg, ale jak již bylo řečeno, při takovém stacionárním nasazení to není zásadní problém (objemová je pak 48 Wh/l). Důležitá je ale životnost, která má činit 3000 cyklů, což je zhruba na úrovni Li-Ion LFP akumulátorů, které se pro toto nasazení obvykle používají. Zajímavostí je také velmi vysoká efektivita nabíjení 97 %, takže se během nabíjecího a vybíjecího cyklu ztratí překvapivě málo energie. Max. dodávaný výkon činí 6 kW, max. vstupní napětí může být 500 V. Pokud jde o odolnost, tak ta je jen IP21, tzn. pár kapek tak úložišti vadit nebude, ale není určeno pro venkovní instalaci.

Společnost má také Na-Ion akumulátor Power Circle, který podporuje 3C nabíjení a vybíjení (tedy za 20 minut) a průmyslové sodíkové řešení Power Lake. To by mělo mít o 5-6 let delší životnost než srovnatelná lithiová řešení. Dokáže spínat v řádu milisekund a nabídnout až 20C vybíjení.