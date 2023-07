Blíží se Threadrippery na Zen 4: objevil se záznam 64jádrové verze Pro 7985WX

Už několik měsíců se hovoří o připravovaných procesorech AMD Ryzen Threadripper 7000 na platformě Storm Peak, které budou postaveny na architektuře Zen 4. Jsou určeny pro ty, kterým nestačí max. počet 16 jader, které nabízí základní Ryzeny v podobě modelu 7950X a 7950X3D. Na trh mají přijít v září letošního roku a nyní se už objevují i záznamy z různých benchmarků. Ty nám sice o výkonech až tak moc nepoví, šlo totiž o testy, které využívají zejména síly GPU (PugetBench for Metashape 1.0) a nikoli CPU, nicméně ukazují, že se nové procesory opravdu chystají.



Konkrétně šlo o AMD Ryzen Threadripper PRO 7985WX, který má 64 jader s architekturou Zen 4. Celkem je tu tedy 8 CCD a 256 MB L3 cache. Procesor byl doplněn osmi 32GB moduly DDR5-5600 s celkovou kapacitou 256 GB. Zde připomeňme, že Threadrippery pro pracovní stanice by měly mít 8kanálový řadič pamětí DDR5, 128 PCIe 5.0 linek a paticí LGA-6096 (Socket SP5). Maximem této platformy by mělo být 96 jader a vypadá to, že právě tento testovaný procesor by měl spadat do řady WS pro pracovní stanice, čemuž napovídá i označení Pro. Existovat má i řada HEDT se 4kanálovými pamětmi, 64 linkami PCIe 5.0 a paticí LGA-4844 (Socket SP6).