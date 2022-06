Blizzard nevypustí Diablo Immortal na evropských trzích s regulací lootboxů

Blizzard se tak očividně rozhodl raději oželet Belgický a Holandský trh, než aby se alespoň pro ně pokusil upravit herní mechaniky svého Diabla Immortal, ale je otázka, jak hluboko je v nich prodej loot boxů zakořeněn. Diablo Immortal tak přijde na herní trhy po celém světě, ale ve dvou evropských zemích si tuto hru moc neužijí, samozřejmě pokud se zákazníci nerozhodnou dané omezení nějak obejít, třeba pomocí VPN.

Diablo Immortal je free to play (F2P) hra z notoricky známé série, která je laděna do komixového stylu s jednodušší grafikou. Blizzard ji totiž chystá pro PC i mobilní zařízení, čili vysoké nároky na hardware by tu byly kontraproduktivní, a to i z toho ohledu, že jde o F2P titul, který by měl už ze své podstaty přilákat co nejvíce lidí, z nichž někteří pak budou platit. A právě to obstará klasická mechanika loot boxů



Na subredditu věnovanému Diablu Immortal tak už byla zveřejněna zpráva od podpory Blizzardu , v níž je potvrzeno, že lidé v Belgii a Holandsku si tuto hru oficiálně nebudou moci stáhnout, a to právě kvůli přísným zákonům namířeným proti hazardu v počítačových hrách. Studio přitom uvádí, že tato hra v daných zemích prostě a jednoduše nevyjde, leda by se zákony změnily, čili Blizzard se ani nechystá k žádným pozdějším úpravám ve snaze vyhovět liteře.

Samozřejmě se také diskutuje o možnosti tato omezení obejít a co by to mohlo znamenat, přičemž v tomto ohledu Blizzard drží lidi v nejistotě, neboť jim "nemůže garantovat, že si za to nevyslouží ban". Pak je tu i otázka prodeje loot boxů a zda se k nim Belgičani a Holanďani nějak rozumně dostanou a jak to bude vůbec nastaveno s poměrem grindování a kupování, čili do jaké míry tu půjde o pay to win (P2W). Blizzard by totiž mohl z Diabla Immortal určeného pro zmíněné země jednoduše vyjmout možnost kupovat loot boxy, ale pokud jde o hru až příliš zaměřenou na P2W, mohlo by ji to rozbít.

Diablo Immortal přichází na trh pro iOS, Android a Windows PC již zítra.