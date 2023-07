Blizzard oznámil, že některé jejich hry budou na Steamu, první bude Overwatch 2

Blizzard včera oznámil svůj záměr, že začne některé své hry nabízet i na platformě Steam. První takovou se 10. srpna 2023 stane kompetitivní free to play (tzn. hratelná zdarma) FPS střílečka Overwatch 2, která tam už má svou stránku , takže si ji můžete přidat na seznam přání a pak si ji aktivovat a zařadit do své knihovny. U těchto her od Blizzardu, které se na Steamu objeví, bude možné používat obvyklé funkce této platformy, jakou jsou např. achievementy, seznam přátel nebo možnost pozvat přátele do týmu už přímo ve spuštěné hře. K dispozici bude také cross-platform (možnost hrát s hráči z jiných platforem, PC vs. konzole).

Bude to fungovat tak, že pro aktivaci a spouštění her bude nadále potřeba mít vedle účtu na Steamu také účet na Battle.net pro ověření a synchronizaci herních dat. Blizzard tento krok zdůvodňuje popisem vývoje herního trhu, na který se tak snaží reagovat, aby vyšli vstříc co největšímu množství hráčů.

Vedle toho tu ale taky máme z poslední doby zprávy, že u Overwatch 2 dochází k poklesu hráčů (přitom jde o kompetitivní F2P titul), nebo vyjádření z managementu mateřské společnosti Activision Blizzard, že rozhodnutí z roku 2018 o tom udělat z Call of Duty: Black Ops 4 exkluzivní titul pro Battle.net se ukázalo jako jasný neúspěch (série Call of Duty spadá do portfolia Activisionu, jejichž hry na Steamu do roku 2018 běžně vycházely, na rozdíl od těch od Blizzardu).





Mimochodem, 3 následující díly ze série Call of Duty, které vyšly původně taky jen na platformě Battle.net, konkrétně šlo o Modern Warfare (2019), Black Ops Cold War (2020) a Vanguard (2021), najednou 8. března 2023 vyšly dodatečně i na Steamu . Přičemž ten úplně nejnovější díl, Modern Warfare II, vyšel v roce 2022 rovnou na obou platformách (Battle.net + Steam), o čemž se mluví jako o hlavním důvodu pro ukončení exkluzivity Battle.net poté, co u tohoto nejnovějšího dílu došlo k vyhodnocení počtu hráčů z obou platforem.

Na cokoli kolem série Call of Duty je ale teď potřeba pohlížet poněkud s rezervou, jelikož jde o hlavní téma, proč ještě nedošlo k uzavření akvizice Microsoftem, který oznámil dohodu o odkoupení společnosti Activision Blizzard už na začátku roku 2022. Takže v poslední době létají kolem Call of Duty všemožná prohlášení.





Pokud jde o další hry od Blizzardu, momentálně nejsou k dispozici žádné informace o tom, co dalšího se na Steamu objeví, nebo kdy by k tomu mělo dojít, takže uvidíme časem.