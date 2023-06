Blizzard zažil DDoS útok, hráči měli problém i s Diablem IV, chtějí offline mód

Provázanost her s online servery může být problém. Přesvědčili se o tom hráči her od Blizzard Entertainment, kteří si toho o víkendu zas tak moc nezahráli, konkrétně šlo o neděli. Servery společnosti se totiž staly terčem DDoS útoku, takže Battle.net byl hůře přístupný, často docházelo k odpojování, latence spojení výrazně narostly, byly problémy s přihlašováním do systému a některé hry tak byly více či méně nehratelné. Tento stav trval zhruba 12 hodin.



Tento problém znovu oživil tlak na to, aby hry měly i offline režim, který by nevyžadoval připojení k internetu a serverům společnosti. Útok skončil v neděli k večeru v 19:18 hodin a sám Blizzard potvrdil, že šlo o útok typu DDoS (distribuovaný útok, který zahlcuje servery přehnaným množstvím zbytečných požadavků, aby nezvládal ty legitimní). Kdo a proč na Blizzard zaútočil, není jasné.