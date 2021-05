BlizzCon 2021 byl také zrušen, opět je na vině pandemie

Koronavirová pandemie přesunula spoustu věcí do online světa, a to se zdaleka netýká jen práce. Už loni byla zrušena herní konference BlizzCon 2020 a nyní je jasné, že stejný osud potká také letošní ročník. Důvody jsou podobné, byť se to trochu mění. Stále je zásadním důvodem koronavirová pandemie. Počty nakažených se i v USA včetně Kalifornie (kde se měl BlizzCo konat) snižují, což dávalo naději, že se letošní ročník přeci jen uskuteční.