BMW chce představit solid-state akumulátory do roku 2025

Na stránkách Světa hardware se často setkáváme se zajímavými technologiemi v oblasti akumulátorů, obvykle jde ale o vědecké studie (články pro vědecké konference a časopisy), tedy výsledky prvních testů v laboratořích, které jen ověřují samotný koncept. Praktické komerční nasazení takových poznatků je v takovém případě mnohdy jednu, ne-li dvě dekády daleko. Automobilka BMW Group je jednou z firem, které by chtěly přijít s výrazně lepšími akumulátory a podle poslední tiskové zprávy by chtěla představit první vozidlo demonstrující tuto technologii do roku 2025 (ideálně před tímto datem).

Sama však přiznává, že to zdaleka neznamená přítomnost takových aut v obchodech. Na ty si po představení technologie budeme muset ještě pár let počkat a počítá se až s koncem desetiletí. Je to trochu podobné jako u Mercedesu, který sice má už dnes funkční prototypy organických baterií, ale sám tvrdí, že je nedostane na trh dříve než za 15 let.



BMW se tak zatím chlubí alespoň jinými pokroky, kterých v oblasti akumulátorů dosáhlo za poslední dobu. Od akumulátorů Gen3 v BMW i3 do nynější Gen5 v BMW iX3 se např. podíl kobaltu v katodě snížil z 33 % na 10 %. Naopak obsah niklu vystoupal na 80 % a polovina z něj pochází z recyklovaných materiálů.

