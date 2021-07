BMW testuje V2G nabíjení: elektromobily jako zdroje záložní energie

Uhlíkově neutrální budoucnost je obrovským tématem posledních let. Hodně se sází na elektromobily a obnovitelné zdroje, ale obojí může mít velký dopad na energetické řešení a rozhodně nepůjde o levnou legraci. Zejména obnovitelné zdroje jsou značně nevyzpytatelné a můžeme tu mít problémy s nadměrnou výrobou převyšující poptávku i naopak. Elektromobily jsou často považovány za velký problém kvůli svému nabíjení, ale paradoxně to mohou být právě ony, které mohou přispět k řešení. Jedním z přístupů je totiž V2G (Vehicle-to-Grid) a V2H (Vehicle-to-Home).



Celá myšlenka V2G je založena na tom, že smart grid může lépe plánovat distribuci energie mezi všechny účastníky. Elektromobily se tak mohou nabíjet více tehdy, když je energie dostatek, a naopak být zdroji energie, když je jí málo. Místo způsobování energetických špiček tak mohou posloužit k jejich vykrývání a sloužit jako vyrovnávací buffer. Pochopitelně pro toto je vyhrazena jen malá část kapacity, protože nedává smysl mít připojen elektromobil k nabíječce a pak ho mít vybitý. Zajišťuje se tím také to, aby se akumulátor až tak nadměrně neopotřebovával.



Podobný koncept se dá využít k nabíjení domu (V2H). Zatímco před několika týdny se proti elektromobilitě vytahovalo např. to, jak nepoužitelné jsou pro živelné katastrofy (v souvislosti s tornádem na jihu Moravy), paradoxně by to mohla být právě elektrická auta (která jsou průběžně udržována blízko plného nabití), jejichž akumulátory by mohly překlenout období, než se obnoví dodávka elektřiny. Ale ani to není tak jednoduché a jednoznačné, poškozený elektromobil by zde byl stejně zbytečný jako jakékoli jiné auto.

Automobilka BMW chce právě tyto dva koncepty více otestovat, a tak flotila prvních 20 elektromobilů BMW i3 s podporou obousměrného nabíjení (Bidirectional Charging Management - BCM) už našla své zákazníky v Mnichově a brzy bude jejich počet rozšířen o dalších 30. Do projektu jsou zapojeny společnosti KOSTAL Industrie Elektrik (vývoj nabíjecího HW), KEO (vývoj softwarového řešení pro komunikaci aut se systémy energetických společností), TenneT a Bayernwerk Netz (energetické společnosti), výzkumné ústavy (např. Karlsruher Institut für Technologie, Pasovská univerzita,...). V rámci pilotního programu budou vyhodnoceny i legislativní parametry a překážky.

