BMW zahájilo výrobu vodíkového iX5 Hydrogen

V posledních letech se v autech ve velkém přechází na elektrický pohon. Velkou otázkou je zde ale uchovávání energie. Prozatím to jasně vyhrávají akumulátory, nicméně stále tu máme několik automobilek, které nevylučují jako alternativu vodík. U něj je výhoda v rychlosti tankování nebo nižší hmotnosti vozu díky absenci tak obří baterie (používají se zde jen velmi malé), naopak nevýhodou je ještě výrazně horší infrastruktura než u elektromobilů a také problém s výrobou vodíku. Zatímco u elektromobilů leží největší problém ve výrobě ne zrovna ekologických baterií, u vodíku je zase větším problémem samotné palivo. Efektivita jeho výroby je velmi špatná a zpravidla na energii, kterou potřebujeme pro výrobu vodíku na ujetí jednoho km, by elektromobil rovnou ujel cca 2,5-3 km. Celým kolečkem do vodíku a zpět na elektřinu obvykle ztratíte přes polovinu energie. Jedním z nových vodíkových elektromobilů je BMW iX5 Hydrogen, jehož výroba byla zahájena v továrně Munich Research and Innovation Centre (FIZ).

Vozy ale nebudou běžně v prodeji, půjde o demonstraci možností technologie v provozu u různých testovacích projektů. BMW si myslí, že má smysl investovat jak do baterkové, tak i vodíkové elektromobility, a nabízet mix obou možností. Výhodou té vodíkové má být např. absence nutnosti těžit kobalt, lithium nebo nikl, nicméně trochu se tu zapomíná na ne zrovna levné materiály pro palivové články (obvykle platina). I zde ale vývoj pokračuje dál a hledají se jiné alternativy. V továrně se současně pracuje na výrobě 6 kusů najednou, rozhodně tedy nejde o velkosériovou výrobu.

BMW iX5 Hydrogen je vybaven palivovým článkem s výkonem 125 kW, nicméně jeho dvojice elektromotorů dokáže nabídnout nejvyšší výkon až 275 kW. Zde by bylo dobré podotknout, že vůz má pro tyto případy malý akumulátor, který má tyto zvýšené potřeby výkonu vykrývat. Dále je dobré si uvědomit, že ono dostat dlouhodoběji výrazněji přes nějakou třetinu až polovinu max. výkonu je u takto výkonných vozů v podstatě nemožné. Případů, kdy palivový článek nebude stačit, asi mnoho nebude. Auto je vybaveno dvěma vodíkovými nádržemi z plastů zpevněných uhlíkovými vlákny (CFRP) s tlakem 700 barů, které pojmou necelých 6 kg vodíku (nádrž vyrábí Toyota a její Mirai má kapacitu 5,65 kg, není ale jisté, zda jde o tutéž nádrž nebo ne).

Otázkou je spotřeba. Papírově by vůz měl dosáhnout 310 mil (500 km), což by znamenalo spotřebu pod 1,2 kg/100 km. Vzhledem ke skutečným spotřebám uživatelů vodíkové Toyoty Mirai a Hyundai ix35 Fuel Cell, které se pohybují okolo 1,0-1,05 kg/100 km, bych u tak velkého SUV ale očekával spíše o něco více. Když srovnáte spotřeby naftových vozů velikosti Mirai a ix35 a naftového BMW X5, jde o 50% rozdíl. Také může napovědět rozdíl papírových hodnot výše zmíněných vozů a skutečnosti. Osobně bych tak čekal praktickou spotřebu někde okolo 1,4 kg/100 km a dojezd okolo 400-420 km.