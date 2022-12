BOE ukázalo 600Hz displej na notebooku. K čemu je to dobré?

Společnost BOE (Beijing Oriental Electronics) prezentovala 16" displej typu LCD, který je pozoruhodný jedním parametrem. Tím je obnovovací frekvence, která činí stěží uvěřitelných 600 Hz. Podle log na přístroji šlo o notebook s procesorem AMD Ryzen a GPU od Nvidie. Poněvadž displej byl k víku jen přilepen lepicí páskou a měl velký černý rámeček nahoře, šlo pravděpodobně o jeden z raných vzorků, přičemž k velkosériové výrobě asi nebude úplně blízko.

Otázkou však je, zda má něco takového vůbec smysl. Některé parametry už nemá smysl hnát výše a frekvence 600 Hz zní jako jeden z těchto případů, kde se vynakládají peníze na vývoj něčeho, co vlastně ani nemusí mít praktický dopad. Alespoň ne zde pro tento případ užití, tedy hraní her. Při dnes stále ještě užívané základní frekvenci 60 Hz to dělá 16,67 ms na snímek, což je poměrně dost a toho si lidské oko všimne. Nicméně při 360 Hz jsme už na pouhých 2,78 ms a další posun na 600 Hz to posune už jen o trochu na 1,67 ms. Dokáže však člověk vůbec pozorovat takový rozdíl? A co vůbec výkon hardwaru, CPU a GPU? Zvládne vůbec nějakou trochu náročnější hru vypočítat s tak obří frekvencí a "nakrmit" tento monitor?

Z praktického hlediska to vypadá, že to k ničemu užitečnému nebude. Napadá vás však nějaká aplikace, kde by se takto vysokofrekvenční displej mohl hodit a vývoj této technologie by se tedy mohl i prakticky uplatnit?