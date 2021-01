Boeing zaplatí pokutu 2,5 mld. USD v souvislosti s nehodami 737 MAX

Boeing bude pykat za své chování, které ve výsledku stálo život 346 lidí ve dvou leteckých nehodách. Konkrétně šlo o lety 610 aerolinky Lion Air a 302 od Ethiopian Airlines. Za vším stál systém MCAS, který u obou letů provedl nečekané zásahy do řízení, které vyústily v nehodu, ačkoli se jim piloti snažili zabránit. Zásadním problémem, kvůli kterému nyní Boeing dostává pokutu ve výši 2,5 mld. USD, není to, že by MCAS byl špatně naprogramován, ale především to, že jeho funkce zatajoval před FAA i piloty.

Technici z Boeingu neinformovali o rozsahu zásahů systému MCAS nejen úřady (FAA), ale ani piloty. Dokumentace, manuály a ani materiály pro trénink pilotů se MCAS nevěnovaly. Jak zjistilo vyšetřování, techničtí piloti společnosti Boeing pochopitelně o přítomnosti a funkcích MCAS věděli, ale na změny v systémech z listopadu 2016 adekvátně nereagovali. Místo toho, aby o nich informovali FAA, zmínky o MCAS z dokumentů zmizely a nebyly přítomny ani ve finální dokumentaci o změnách provedených pro 737 MAX ve srovnání s původními verzemi 737. Nikdo tak nevěděl, že se 737 MAX takto liší proti svým předchůdcům a na změny nebyl připraven. I to stálo za tím, že piloti při zásazích MCAS při osudných nehodách nevěděli, co mají dělat, resp. proč letadlo dělá to, co dělá, a nedělá to, co by při jejich zásazích mělo. Při vyšetřování se navíc Boeing a jeho techničtí piloti snažili vše zatloukat.

Výsledkem je tak pokuta ve výši 2,5 mld. USD. Ta se dělí na tři části. 243,6 mil. USD je samotná pokuta, 1,77 mld. USD je pak odškodnění všem dotčeným aerolinkám. Dalších 500 mil. USD poputuje do fondu, který bude kompenzovat ztráty blízkým pozůstalých. Abychom to uvedli do kontextu, příjmy společnosti Boeing za poslední čtyři čtvrtletí (Q4/19 až Q3/20) činily 60,8 mld. USD při čisté ztrátě 4,5 mld. USD.

