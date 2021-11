Breakthrough Initiative bude také pátrat po exoplanetách

Hledáním exoplanet se zabývá především NASA, respektive ta k tomu poskytuje zatím nejvhodnější technické prostředky, přičemž aktuálně je to vesmírný teleskop TESS a dříve to byl Kepler. Nyní ovšem Breakthrough Initiative plánuje vypuštění teleskopu zvaného TOLIMAN, který bude mít stejný úkol a jeho financování už bylo zajištěno.





TOLIMAN však bude velice úzce zaměřené zařízení, které se bude točit kolem tohoto dobře známého systému:

Jde samozřejmě o trojhvězdu Alfa Centauri (Rigil Kentaurus), která se skládá ze dvou velkých hvězd A a B podobných (víceméně) našemu Slunci, přičemž červeně musel být zakroužkován třetí člen, velice těžko viditelný červený trpaslík Proxima Centauri, kolem které obíhá známá exoplaneta Proxima b. K čemu ale může při sledování tohoto systému posloužit nový teleskop, který už dle obrázku s jeho návrhem nebude příliš velký?

Napovědět nám může jeho celý název Telescope for Orbit Locus Interferometric Monitoring of our Astronomical Neighbourhood a samozřejmě i zkratka TOLIMAN, která odpovídá oficiálnímu názvu hvězdy Alfa Centauri B, oranžového trpaslíka. Využita tu bude pouze 30cm, ovšem velice speciální optika, kterou tvůrci označují za "diffraction pupil lens".

Na povrchu jedné z čoček objektivu jsou naneseny překrývající se vzory, které rozlišují dopadající světlo dle jeho fáze. Díky tomu bude možné od sebe rozlišit světlo přicházející z jednotlivých hvězd systému Alfa Centauri, které by se jinak pro tak malý teleskop jevilo jako jeden zdroj, i když výsledek bude poněkud kaleidoskopický. Ostatně hvězdy A a B jsou od sebe vzdáleny jen 11 až 36 AU (mají excentrickou orbitu kolem společného hmotného bodu).





Je tak zřejmé, že cílem tu jsou především obě hlavní hvězdy tohoto systému, ostatně Proxima Centauri má sice u sebe v obyvatelné zóně planetu Proxima b, ale vzhledem k tomu, že jde o červeného trpaslíka, lze velice pochybovat o tom, že by blízká planeta měla podmínky vhodné k životu , jak jej známe.

Uvidíme, kdy se začne teleskop TOLIMAN realizovat. My můžeme už jen dodat, že za ním pod vedením Petera Tuthilla (Sydney Institute for Astronomy) jednak University of Sydney, Breakthrough Initiative, Saber Astronautics a NASA JPL.

