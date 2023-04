Březen po snížení dotací na EV v Norsku: historicky nejvyšší podíl EV

Norsku. Tam v lednu vypadly některé menší dotace (resp. úlevy) na elektromobily, což způsobilo dramatický propad lednových prodejů, z čehož měl jistě radost každý odpůrce elektromobility a některá média z toho dokonce dovedla vykouzlit 96% propad prodejů a naprosto evidentní konec elektromobility v Norsku. Jak moc "evidentní" konec to nakonec nebyl, jsme

Vyvozovat dlouhodobé závěry z krátkodobých ukazatelů je dost ošidné. Viděli jsme to např. na situaci s podporou elektromobilů v. Tam v lednu vypadly některé menší dotace (resp. úlevy) na elektromobily, což způsobilo dramatický propad lednových prodejů, z čehož měl jistě radost každý odpůrce elektromobility a některá média z toho dokonce dovedla vykouzlit 96% propad prodejů a naprosto evidentní konec elektromobility v Norsku. Jak moc "evidentní" konec to nakonec nebyl, jsme už probírali před měsícem , proto se dnes situaci nebudeme věnovat tak podrobně. Ve zkratce jen pro připomenutí můžeme říci, že tato manipulativní čísla zneužila faktu, že se srovnávala čísla lednová vůči prosinci, která byla vždy mnohem nižší i bez výpadku dotací (prosincová čísla byla vždy silnější). Snížení dotací k tomu přidalo evidentní přesun (uspíšení) nákupu z ledna na listopad a prosinec, takže pokud jste se ptali nejen na to, proč byl leden tak slabý, ale také na to, proč byl prosinec tak nebývale silný (což pak vytvořilo onen "96 % skok"), pak bylo jasné, že s dlouhodobým hodnocením je potřeba být opatrný. A březnová čísla to opět jasně ukazují.

Když se na ně totiž podíváme, máme tu 19366 nových aut, z čehož bylo 16811 čistě elektrických. To na konec elektromobilů v Norsku opravdu nevypadá (faktem totiž je, že se sice dotace a úlevy snížily, pořád ale EV velmi výrazně zvýhodňují). Pokud to srovnáme s loňským březnem (16238 aut, z toho 13983 čistě elektrických), tak se navzdory snížení dotací počet prodaných elektromobilů zvýšil téměř o 3 tisíce vozů. Zajímavé je i to, že se podíl elektromobilů zvýšil z 86,1 % na 86,8 %. Letošní březen se tak stal měsícem s nejvyšším podílem elektromobilů v historii a po prosinci, kdy lidé honem kupovali auta před snížením dotací, je to také měsíc s největším absolutním počtem prodejů elektromobilů v historii (tedy druhý nejsilnější měsíc v Norsku vůbec).



Nejprodávanějším vozem se stala Tesla Model Y se 7445 registracemi, což dělá 44,5% podíl na trhu s elektromobily a 38,4% podíl na celém trhu (pro zajímavost, Model 3 se prodal v počtu 454 vozů, což ho řadí na 8. pozici). Zde je ale nutné podotknout, že to je do značné míry způsobeno i tím, že Tesla dodává většinu vozů na konci čtvrtletí (v lednu se do Top 20 žádná Tesla nedostala, nicméně v únoru 2023 už byl Model Y 1. nejprodávanějším autem se 17,7% podílem na celém trhu s auty).



Této nesrovnalosti v dodávkách se můžeme snadno zbavit tím, že se jednoduše podíváme na čtvrtletní čísla. Tam má Tesla Model Y 30,4% zastoupení na trhu. Druhá je Toyota bZ4X s 6,1% podílem, třetí je Volvo XC40 se 4,9 %. První pětku uzavírá Volkswagen ID.4 (4,8 %) a ID.3 (4,4 %). Pokud jde o značky, Tesla je v Norsku první s 33,0% podílem, druhá je Toyota, která si bere 13,6 % trhu (ta zde prodává i hodně spalovacích a hybridních vozů), třetí je Volkswagen s 12,2 %.