Británie má připraveno 1,2 miliardy liber na superpočítač pro meteorology

Britové tak za nový superpočítač pro meteorology a modelování klimatu zaplatí kolem 1,2 miliardy liber, čili v přepočtu necelých 36 miliard korun. Jde tak skutečně o pozoruhodnou částku, ostatně i superpočítač Summit, aktuálně stále první v žebříčku TOP 500, přišel dle odhadu "jen" na 200 milionů dolarů . Jenomže to bychom trošku míchali jablka s hruškami, neboť daná částka se má týkat celé desetileté investice pro Met Office (2022 - 2032), čili asi zdaleka nepůjde pouze o výdaj určený pro samotné pořízení nového superpočítače, ale i pro jeho provoz a pozdější upgrade. Met Office aktuálně využívá systémy Cray XC40, jejichž životnost končí právě v roce 2022.

Máme ale představu o tom, co si Britové za vyhrazenou částku pořídí? To bohužel ne a dozvídáme se, že instalace daného superpočítače bude rozprostřena přes celých deset let a začne právě v roce 2022. Už v rámci první fáze má ale Met Office získat systém se šestinásobným výkonem oproti tomu, co je k dispozici dnes. Zhruba po šesti letech pak přijde čas na upgrade, který by měl výkon systému postupně ztrojnásobit.

Bohužel se tak nic nedozvíme o tom, na jakém hardwaru chce Met Office stavět, takže je pravděpodobné, že o tom ještě nebylo rozhodnuto, ostatně čas na uvažování tu ještě je a zrovna letos se dají očekávat zásadní hardwarové novinky, které mohou rozhodování ovlivnit (zvláště NVIDIA Ampere a pak 10nm Xeony, AMD Zen 3 či IBM POWER10).

Dozvíme se však, k čemu má nový systém sloužit. Jde především o modelování klimatu do budoucna a pak také o předpovídání bezprostředních hrozeb, jako jsou bouře a záplavy, díky čemuž může být zvoleno nejvhodnější místo pro instalaci protipovodňových zábran (práce pro Environment Agency). Dále jde o předpovědi pro letiště i energetický sektor, zvláště v těchto případech se bude hodit schopnost nového systému pracovat podstatně rychleji. A samozřejmě se počítá s tím, že předpovědi budou přinášeny s využitím umělé inteligence a strojového učení, takže lze předpokládat, že nový superpočítač bude vybaven příslušnými akcelerátory a rozhodně nepůjde jen o "procesorový systém".

