Britská BBC v Evropě obnovila vysílání na krátkých vlnách, kvůli Rusku

BBC už dříve oznámila, že v posledních dnech zaznamenala na svých ruských webových stránkách o 250 procent častější přístup z tamních adres. Budeme předpokládat, že za tím stojí opravdový zájem Rusů o britské zpravodajství spíše než pokusy o DoS útoky. BBC ostatně mluví konkrétně o tom, že na své ruské mutaci webu zaznamenala 5,3 milionů zhlédnutí od více než 420 tisíc návštěvníků, což z ní rázem udělalo její nejvytíženější cizojazyčné stránky.

BBC se tak po blokaci svých stránek v Rusku rozhodla obnovit své vysílání na krátkých rádiových vlnách, které mají potřebný dosah. Od tohoto dne tak BBC vysílá i na dvou nových krátkovlnných frekvencích , a sice na 15.735 kHz a 5.875 kHz (krátké vlny mají rozsah 3.000 až 30.000 kHz či 100 až 10 metrů), na nichž bude každý den vysíláno zpravodajství World Service English, a to po dobu čtyř hodin denně.

Na frekvenci 15.735 kHz bude BBC vysílat vždy od 16:00 do 18:00 EET (Eastern European Time), který je hodinu napřed oproti našemu aktuálnímu zimnímu či standardnímu času. Na frekvenci 5.875 kHz se pak bude vysílat od 22:00 do 00:00 EET. Jaký je ale dosah krátkých vln vysílače BBC? Nedozvídáme se, odkud se bude vysílat, ale pouze to, že signál bude snadno zachytitelný v Kyjevě a "částech Ruska", čili by to mělo samozřejmě platit i pro celé Bělorusko.

BBC tak v Evropě především kvůli Rusku obnovila vysílání na vlnách, které jinak používá už jen v Africe a Asii. Právě v Evropě BBC ukončila vysílání na krátkých vlnách už v roce 2008.

