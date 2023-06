Britská půjčovna Fetch doveze auto "bez řidiče" za volantem, není však autonomní

Budoucnost automobilové dopravy se patrně hodně změní. Vedle přechodu na elektrický pohon je dost pravděpodobné to, že se dále zlepší schopnosti autonomního řízení aut, což také změní způsob nejen toho, jak s nimi budeme jezdit, ale i to, jak je budeme vlastnit. V některých případech bude jednodušší si auta půjčovat podle aktuálních požadavků a systémy pro sdílení aut ani dnes nejsou něčím, co by ještě neexistovalo. Ty dnešní mají problém v tom, že si to auto musíte nejprve v okolí najít (nemluvě o omezení toho, kde ho můžete nechat).



Pokud ale v budoucnu budete potřebovat auto, jednoduše si ho pomocí mobilní aplikace objednáte na daný čas a ono samo pomocí autonomního řízení přijede na místo určení. Pokud tak člověk nejezdí příliš často, může to být jednodušší než vlastnit auto. Navíc je to podstatně flexibilnější, neboť si pokaždé můžete půjčit jiné podle toho, co zrovna potřebujete. Zároveň to sníží počet vozidel ve vozovém parku. Britská autopůjčovna Fetch doručování půjčovaných vozů až domů už rozjela, ale tak trochu jinak, než bychom asi čekali.

Její auta sice dojedou bez řidiče (v budoucnosti po skončení testu), nejsou však autonomní. Jak to tedy firma dělá? Docela jednoduše, jde o auta na dálkové ovládání. Operátoři ovládají tato auta vzdáleně. Před sebou mají volant, tři monitory pro sledování prostoru kolem aut a jeden nahoře pro navigaci. Během předešlých 18 měsíců najely vozy v tomto dálkově ovládaném režimu 1000 mil (1600 km) v okolí Milton Keynes, což ale pro ověření není zrovna mnoho.

Nehodu neměli žádnou, ale jistě by to chtělo pro pořádný test navýšit počet ujetých kilometrů o nějaký ten řád. I proto se prozatím vozy doručují se záložním řidičem, takže prozatím je to ještě horší, než předtím (což je ale při zavádění novinky typické). Jeden "řidič" (operátor) vzdáleně ovládá vůz a druhý nečinně sedí za volantem skutečného vozu, aby sledoval, jak řídí ten první a v případě potřeby zasáhl. Firma tak zaměstnává ještě o něco více lidí. Po dalších 18 měsících by ale půjčovna chtěla přejít na model bez záložního řidiče.

Až skončí tato testovací fáze, mělo by se vše zjednodušit. Bez záložního řidiče bude firma potřebovat jen malé množství operátorů, kteří mohou ovládat více vozů (pochopitelně ne najednou). Hned poté, co dovezou jeden vůz, mohou jet s jiným v úplně jiné lokaci. Uživatel si auto objedná přes aplikaci pro iOS nebo Android. Až skončí pronájem, operátor sedne k volantu a vůz zase vzdáleně doveze na jiné místo určení. Prozatím se jezdí v Milton Keynes v okruhu 4 mil (6,4 km) od centra města. Fetch má dnes jen 4 takové vozy, jejich počet se ale brzy rozšíří stejně jako počet lokací. Počítá se např. s Lutonem a Northamptonem. Nevylučuje se ani to, že by operátoři mohli pracovat z domova.

Na druhou stranu se hovoří o riziku toho, že ovládání takového vozu připomíná počítačovou hru, kdy operátor nepocítí důsledky svého jednání a může mít tendenci chovat se mnohem riskantněji než v reálném provozu. Jestli ono nakonec to počítačové autonomní řízení nebude v takovém případě bezpečnější?