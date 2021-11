Bublijův projekt Hydra už podporuje Ryzen 6000, přijdou v lednu?

Lze říci, že čím dřív přijde firma AMD s reakcí na procesory Alder Lake-S tím lépe pro ni i pro nás a nyní nás Jurij Bublij, autor utilit DRAM Calculator i Clock Tuner for Ryzen, přesvědčuje, že se můžeme těšit na konec ledna. To by znamenalo, že velké odhalení nových Ryzenů 6000 se odehraje na začátku ledna na CES 2022.

Jurij Bublij ( @usmus ) by přitom měl být velice dobře informovaný, neboť na konec listopadu si přichystal první veřejnou verzi nového softwaru vyvíjeného v rámci svého projektu Hydra. Čili Hydra 1.0D bude zveřejněna už brzy a ta má přitom podporovat vedle Ryzenů 5000 už právě i generaci 6000. Pokud tak autor šeredně nelže, jednoduše již musí být seznámen s Ryzeny 6000 a neměl by mluvit do větru ani ohledně jejich vypuštění na trh.

Je ale pochopitelné, že Bublij nám nepředkládá informace, které se dozvěděl důvěrně přímo od AMD, neboť to by mohla jeho spolupráce s touto firmou velice rychle skončit. Jde spíše o jeho informovaný odhad založený na tom, co sám ví. Nelze přitom potvrdit, že nové procesory skutečně budou spadat do generace Ryzen 6000 a že je opravdu na trhu uvidíme užv lednu. Jejich označení ale není důležité a pokud nás od nich má dělit ještě téměř celý kvartál, je jasné, že se mnohé může změnit.

A co je vůbec projekt Hydra? Bublij tento software chystá jako OC sandbox, čili aplikaci, v jejímž rámci si budeme moci zkoušet taktování a ladění procesorů Ryzen 5000 a 6000. Ta bude automaticky detekovat nastavení křivek funkce Curve Optimizer a umožní tvořit vlastní dynamické profily a zkrátka si s Ryzeny hrát tak, jak jen to samy umožňují. V podstatě je tak Hydra nástupce známého Clock Tuner for Ryzen určená pro moderní procesory. A kdo by si snad chtěl tento software vyzkoušet hned, má možnost podpořit autora na serveru Patreon, za což získá přístup k betaverzi.

Ceny souvisejících / podobných produktů: