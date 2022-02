Budou mít Arc Alchemist pět obrazových výstupů namísto obvyklých čtyř?

Běžné grafické karty dnes nabízí celkem čtyři obrazové výstupy pro čtyři monitory a pokud jich nějaký model nabízí víc, což jej obvykle řadí mezi profesionální řešení včetně produktů společnosti Matrox, jde obvykle o sudý počet výstupů, čili šest nebo osm. To odpovídá i potřebám provozovatelů vícemonitorových sestav, neboť pokud nejde o tři monitory, ale vyšší počet, obvykle se jedná o sudé číslo. Pět obrazových výstupů je tudíž velice neobvyklá výbava, takže proč by ji Intel měl nabízet?

Matrox M9188 vybavená osmi mini-DisplayPorty

Matrox M9188 vybavená osmi mini-DisplayPorty





Jak uvádí server Phoronix , Matt Roper, inženýr firmy Intel, v poznámkách k patchi linuxového ovladače napsal, že DG2 podporuje pátý obrazový výstup, který má označení TC1, ačkoliv nejde o Type-C výstup (čili USB-C).

Nicméně veškeré prototypy nově chystaných karet Intel Arc Alchemist, které jsme dosud viděli, jsou vybaveny obvyklými čtyřmi obrazovými výstupy, a to fyzicky HDMI či DisplayPort, takže proč se kolem toho vůbec čeří voda? Jde tu o to, že Intel si může přichystat speciální verze, které nabídnou pět výstupů, což mohou být jednoduše karty určené pro pracovní stanice, čili obdoba Radeonu Pro či karet NVIDIA Quadro (nově RTX Axxx). Lze přitom počítat s tím, že profesionální verze grafických karet Alchemist se skutečně objeví, neboť Intel by se jinak dobrovolně připravil o část trhu. Pokud ale přijdou na trh, pak zřejmě až po herních verzích.

Ceny souvisejících / podobných produktů: