Bundle Intelu: Assassin's Creed Mirage a Nightingale k CPU Intel Core a GPU Intel Arc

Intel oznámil nový herní bundle, v kterém bude možné nákupem některé z jeho vybraných grafických karet nebo procesorů získat očekávané hry Assassin's Creed Mirage (standard edition) a Nightingale. Pozor, že termín této akce se v jednotlivých státech liší. Konkrétně pro Českou republiku by měla platit od 5. října 2023 do 15. října 2023, takže jde o poměrně krátké období, kdy bude nutné provést nákup. Uplatnění získaných kódů pak bude nutné provést na webu Intelu nejpozději do 30. listopadu 2023.

Následuje seznam grafických karet Intel Arc a procesorů 12./13. generace Intel Core, kterých se akce týká, ale v jednotlivých státech bude záležet na konkrétním prodejci, zda do něj zařadí všechny uvedené modely, nebo jen některé, nebo zda vůbec bundle nabídne, takže následující seznam z webu Intelu nelze považovat za něco jistého a bude třeba si před nákupem komponenty v eshopu ověřit, zda se na ni bundle vztahuje:

Intel Arc A310, A350M, A370M, A380, A550M, A580, A730M, A750, A770, A770M

A310, A350M, A370M, A380, A550M, A580, A730M, A750, A770, A770M Intel Core i5 -12450H, 12500H, 12600H, 12600HX, 12600K, 12600KF, 13400F, 13420H, 13450HX, 13500H, 13500HX, 13600H, 13600HX, 13600K, 13600KF

-12450H, 12500H, 12600H, 12600HX, 12600K, 12600KF, 13400F, 13420H, 13450HX, 13500H, 13500HX, 13600H, 13600HX, 13600K, 13600KF Intel Core i7 -12650H, 12700F, 12700H, 12700K, 12700KF, 12800H, 12800HX, 13620H, 13650HX, 13700F, 13700H, 13700HX, 13700K, 13700KF, 13800H, 13850HX

-12650H, 12700F, 12700H, 12700K, 12700KF, 12800H, 12800HX, 13620H, 13650HX, 13700F, 13700H, 13700HX, 13700K, 13700KF, 13800H, 13850HX Intel Core i9-12900F, 12900H, 12900HX, 12900K, 12900KF, 12950HX, 13900F, 13900H, 13900HX, 13900K, 13900KF, 13950HX, 13980HX

zde na webu Intelu. Podrobné podmínky této akce jsou

Poznámka: V době publikace této aktuality je na webu Intelu v podrobných podmínkách uvedena Česká republika s termínem platnosti akce, ale zde v části se seznamem zapojených prodejců Česká republika chybí, přičemž je tu uvedeno, že se akce účastní pouze vyjmenovaní prodejci. Takže je otázka, zda tam ještě přibudou další položky, nebo zda se tato akce prodejců v ČR nakonec ani týkat nebude.

Assassin's Creed Mirage

Hra by měla vyjít 12. října 2023 coby už 13. velký díl této herní série (nezohledňujme menší spinoffy), který přijde po dosud nejdelší pauze, jež kdy mezi jednotlivými díly byla, což je především důsledek kritiky toho posledního (Valhalla), kdy byl až příliš velký důraz na co největší velikost herního světa a počet hodin nutných k dohrání a především k "vyzobání" všeho možného na herní mapě, nemluvě o systému mikrotransakcí, namísto toho, aby se novější díly snažily přinášet více inovativních gameplay prvků.

Podobnou kritiku a pauzu v kadenci vydávání nových dílů jsme tu už jednou měli po vydání Unity v roce 2014 a Syndicate v roce 2015 (pracuje se na více dílech souběžně, takže přestože se kritika týkala především Unity, došlo o rok později k vydání Syndicate, který se koncepčně ještě nelišil (když pomineme střídání dvou hlavních postav s různými vlastnostmi). Tehdy následovala 2roční pauza a pak přišel Origins, který se oproti předchozím dílům výrazně lišil díky svému většímu důrazu na boj, rozmanitější vylepšování postavy pomocí skillů a výbavy skrze loot a který spíše než pokračování Unity a Syndicate připomínal více hru Zaklínač 3 z roku 2015, jež tehdy sklidila mimořádný úspěch. Podle dosavadních informací o tom, jaký Mirage bude, to vypadá, že půjde o návrat ke kořenům série, tedy k herním mechanikám, kterými se tato série stala tak úspěšnou. Takže půjde o rozsahově výrazně menší záležitost, kde by měl být především přepracovaný stealth gameplay, což je něco, po čem dlouhodobí fanoušci série už dlouho volají.

Nightingale

Jde o připravovanou fantasy survival PvE hru v otevřeném světě z first person a také third person pohledu ( profil na Steamu ), která by měla být pro PC k dispozici ve fázi předběžného přístupu už někdy ve 4. kvartálu tohoto roku a poběží na nejnovější verzi Unreal Enginu 5.2 z 11. května 2023, takže vývojáři mohou využívat ty nejpokročilejší grafické technologie. Vzhledem k podobě herního světa (viz následující trailer) to vypadá jako hodně zajímavý titul, minimálně pokud jde o téma a variabilitu herních prostředí.