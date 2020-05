Byl zachycen první rychlý rádiový záblesk z naší galaxie? Kandidátem je magnetar

Pravidelně se opakující rychlé magnetické záblesky tak jistě slibují možnost lepšího sledování, neboť astronomové nyní vědí, kde a kdy mohou očekávat další várku, nicméně 28. dubna hned dva radioteleskopy detekovaly nový signál, který spadá do oblasti FRB a nepochází přitom z nějaké daleké galaxie. Jako jeho původce byl identifikován "jen" nějakých 30.000 světelných let vzdálený magnetar, čili jde o zdroj přímo z naší Galaxie.

Jde tak velice pravděpodobně o první FRB, který přišel z takové blízkosti, neboť všechny ostatní k nám putovaly z mnohem větší dálky a měly zdroje v jiných galaxiích. Právě proto bylo poprvé možné identifikovat konkrétní zdroj a tím je vysoce magneticky aktivní neutronová hvězda.

Neutronové hvězdy známe jako pozůstatky velkých hvězd v podobě vysoce stlačené koule neutronů s průměrem cca dvacet kilometrů a hmotností několika Sluncí. Někdy mají také velice silné magnetické pole a v takovém případě se řadí mezi magnetary. Pokud by se někdo k takovému objektu přiblížil na 1000 km a nezabilo by jej cokoliv jiného, extrémně silné magnetické pole by z atomů tvořících jeho tělo vyrvalo elektrony, takže onen nešťastník by se v podstatě rozplynul.

Magnetary jsou ale také zatím stále málo prozkoumané a astronomové uvádějí, že by měly být schopny občas uvolnit obrovské vlny záření napříč elektromagnetickým spektrem. Myšlenka o magnetarech produkujících FRB se tak objevila už dříve, ale dosud neexistoval žádný takový záblesk, který by byl zachycen od konkrétních známých hvězd daného typu.

V tomto případě jde konkrétně o objekt SGR 1935+2154 ve směru souhvězdí Lištičky. Prozatím se tento objev ukázal pouze v ATel (Astronomer’s Telegram), což je jakási nástěnka, na niž astronomové umisťují náhlé objevy k dalšímu zkoumání, a to pokud možno bezodkladnému. FRB byl v tomto případě zachycen zařízeními Canadian Hydrogen Intensity Mapping Experiment (CHIME) a Survey for Transient Astronomical Radio Emission 2 (STARE2 - Kalifornie).

Záblesk od zmíněného magnetaru trval jen 30 ms a bylo to vůbec poprvé, co se tato hvězda ukázala v rádiovém spektru. Nicméně pokud by tato událost měla proběhnout na místě dosud nejbližšího zdroje FRB mimo naši galaxii, jaký byl kdy nalezen, byl by záblesk lokálního magnetaru tisíckrát slabší, čili celkově nebyl v místě svého vzniku ani zdaleka tak silný, jako záblesky přicházející z cizích galaxií a to vzbuzuje otázky. Odpověď ale může být prostá: FRB mohou být různě silné a různě soustředěné či směrované a my ze vzdálených galaxií přirozeně zachytíme zvláště ty nejsilnější a co nejvíce koncentrované do úzkého prostoru.

Nyní je tu alespoň opravdu vážný kandidát na původ rádiových záblesků.

Ceny souvisejících / podobných produktů: