Cadence: 2020 bude rokem pamětí DDR5

Nový paměťový standard RAM přichází velice zřídka, a to každých 8 až 10 let, čili už jen proto je tento rok významný. Paměti DDR5 pak mají být spojeny už především se 7nm procesem či podobnými, takže firmy už nebudou mluvit o 1Xnm (1Y či 1Z) technologiích, ovšem to samozřejmě neznamená, že veškeré DDR5, a to zvláště ty první už půjdou pod 10 nm. Přípravy na vypuštění DDR5 na trh jsou přitom znát už řadu let a společnosti jako Samsung, Micron či SK Hynix už ukázaly řadu svých prototypů, nicméně organizace JEDEC stále nepřišla s finálním oficiálním standardem. Ale to už by nemělo dlouho trvat a vývoj samotných pamětí na tom nijak zásadně nevisí.

Jak je vidět na grafu, DDR5 nastoupí letos, ale to se bude pochopitelně týkat především serverů, respektive nelze očekávat, že DDR5 využijeme v desktopech. A je otázka, zda je využijeme alespoň v následujících generacích, než těch, které nás bezprostředně čekají, čili s procesory, jež nastoupí po Comet Lake a Zen 3. Spíše lze počítat jen s podporou na platformách HEDT a graf tomu nasvědčuje, neboť v roce 2021 bude zastoupení DDR5 vedle DDR4 ještě malé, a to platí i pro LPDDR5 a LPDDR4.

Od DDR5 obecně se pochopitelně očekává především vyšší výkon (propustnost) a nižší spotřeba při rovněž nižším napájecím napětí. Základem se stanou paměti s propustností 4800 MT/s, ovšem už v prvním roce přijde zvyšování propustnosti, stejně jako jsme to viděli u předchozích generacích (tak se má zvyšovat každý rok či rok a půl). Ostatně DDR4 začínají na 2133 MT/s a dnes je standard spíše 3200 MT/s.

Marc Greenberg ale uvedl, že nové paměti budou především o pokroku v kapacitě a nejdříve přijdou verze s 24 Gb na čip a později 32Gb paměti. To umožní vytvořit až 256GB moduly DIMM, kde každý jednotlivý uložený bajt bude přístupný se zpožděním pod 100 ns, což tak platí i pro stroje s celkem 4 TB paměti RAM (8 kanálů, 2x DIMM na kanál).

