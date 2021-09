Call of Duty: Vanguard a nároky na hardware

Call of Duty: Vanguard nás tak opět přenese do doby druhé světové války, i když pochopitelně ve značně volné adaptaci, přičemž na letošního 5. listopadu se chystá plná verze hry, která bude nejdříve k dispozici v rámci testované betaverze.





Zveřejněné hardwarové požadavky se tak týkají právě ještě betaverze, ovšem od finálních by se logicky neměly příliš lišit, pokud tedy vůbec. Je však možné, že budou ještě upraveny, respektive že budou přidány další konfigurace, ostatně z následujících údajů není jasné ani to, co si můžeme slibovat od minimální a především doporučené konfigurace.

V každém případě vypadají nároky na hardware ještě vcelku mírně, i když lze počítat s tím, že doporučená konfigurace bude platit spíše pro Full HD na 60 FPS než pro vyšší rozlišení.





V přiloženém videu se také od cca 5. minuty diskutuje o tom, co si pro nás vývojáři ze Sledgehammer Games připravili. Konkrétně se probírají detaily o vytvořených mapách, zbraních, nových herních funkcích, apod. Po polovině 24. minuty se také dozvíme o tom, jak se bude tento titul hrát konkrétně na PC. Jedná se především o optimalizace z hlediska zpoždění mezi vstupem a výstupem, dále o vylepšenou autodetekci nastavení dle našeho hardwaru, kde si budeme moci vybrat mezi tím, zda preferujeme spíše kvalitu zobrazení, anebo vyšší snímkovací frekvenci.

A co musí člověk udělat, aby se dostal k otevřenému betatestování. V prvé řadě je třeba říci, že až tak otevřené nebude, neboť základním předpokladem je, že musíme mít hru předobjednanou, a to v jakékoliv verzi. A pak, betatest bude sice probíhat během dvou víkendů, ale v rámci prvního (10. až 13. září) bude určen pouze pro PlayStation vzhledem k exkluzivní dohodě mezi Sony a Activision. Od 16. do 20. září už proběhne crossplay testování mezi platformami PC, Xbox, PS a PC Battle.net.



