Canon nemá dost čipů pro své originální cartridge, někde je nevyužije

Není tajemství, že se dnes nevydělává ani tak na prodeji tiskáren, jako spíše na prodeji potřebných náplní a aby zrovna Canon ochránil své příjmy před prodejem neoriginálních (a samozřejmě levnějších) náplní nebo doplňování těch použitých, začal už dříve využívat v inkoustových či tonerových cartridgích čipy, které zajistí, aby lidé kupovali pouze originální a nové náplně.

Tyto praktiky přitom došly až tak daleko, že multifunkce jako konkrétně Pixma MG6320 či Pixma MG2522 přestaly v případě došlé náplně i skenovat. Stačila přitom jen jedna barevná složka, bez níž multifunkce odmítala skenovat dokumenty, což je samozřejmě pouze a jen umělé omezení a zvůle výrobce, který tak brání majiteli používat jeho hardware.

Nyní ale zasáhla ironie, neboť jak potvrdila sama společnost Canon , nedostatek čipů zasahující celý svět se týká i jí a jejího spotřebního zboží. Jde tak konkrétně o tonerové cartridge pro podnikové modely tiskáren a multifunkční zařízení.

Dle Canonu tyto čipy v cartridgích slouží k ověření stavu náplně a také k ověření jejich pravosti, čili že jde opravdu o produkt firmy Canon. Firma ale dle svých slov přišla na řešení. Začala vyrábět cartridge bez čipů a upozorňuje své zákazníky, že ty nebudou schopny pravdivě informovat o stavu náplně. Namísto toho budou ukazovat 100% úroveň prostě do té doby, než náplň ve skutečnosti dojde a Canon dále na svých stránkách ukazuje, s jakými chybovými hláškami se můžeme setkat a jak je obejít.

Nové cartridge bez čipů se ovšem teprve dostanou na trh. Aktuálně firma očekává, že je začne dodávat od února a někdy později do nich čipy opět vrátí. Dočasně také upraví automaticky rozšiřované firmwary svých tiskáren, aby ty dokázaly s bezčipovými cartridgemi bez problémů pracovat. Nevypadá to ovšem na případ, že by dané tiskárny z řady imageRUNNER ADVANCE i bez aktuálního firmwaru vyloženě odmítaly nové cartridge využít a spíše budou jen zobrazovat upozornění, která lze prostě odkliknout.

