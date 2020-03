Canon představil multifunkci PIXMA G4040 se systémem MegaTank

Společnost Canon představuje novou černobílou multifunkční tiskárnu PIXMA G4040. Tento model míří především do menších kanceláří, kde potěší velmi nízkými tiskovými náklady. Originální černá náplň GI-40 totiž vydrží na vytištění 6000 stran, přičemž vyjde na zhruba 250 Kč. To dělá jen lehce přes 4 haléře na stranu A4. Barevný tisk je sice touto černobílou tiskárnou také podporován, to ale platí jen při instalaci doplňkových náplní CL-441, resp. CL-441XL s výdrží na 180, resp. 400 stran. V takovém případě ale budou tiskové náklady úplně někde jinde.

Maximální rozlišení tisku činí 600×1200 dpi, rychlost může dosahovat 13 ipm, v případě barevného je to 6,8 ipm. Máme tu i duplexní tisk a potěší také jednostranný podavač s kapacitou 35 stran. Zadní podavač má kapacitu na 100 listů, přední pak pojme dalších 250 listů. To je velké plus, neboť předchozí modely měly jen zadní podavač a kapacita se tak dostává na 3,5násobek. Jde o multifunkci, takže tu máme i CIS skener s rozlišením 1200×2400 dpi. Canon slibuje okopírování první strany do 12 sekund, maximální rychlost pak dosahuje 10,7 ipm jednostranně, příp. 11,5 ipm při použití ADF.

Tiskárna je vybavena malým displejem LCD. Máme tu USB port (typu B), 100Mbps Ethernet, Wi-Fi 802.11b/g/n na pásmu 2,4 GHz. Novinka měří 403×369×234 mm a váží 9,2 kg. Hlučnost dosahuje poměrně vysoké hodnoty 50,5 dB(A). Spotřeba je 0,8 W ve standby (se všemi porty 1,7 W), při tisku je to 10 W. V balení dostanete rovnou 3 lahvičky s černým inkoustem, takže máte dostatek inkoustu na vytištění 18 tisíc stran. V prodeji bude od dubna 2020 za cenu 6890 Kč.

