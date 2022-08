Canon recykluje zbytkový toner na příměs do asfaltu pro stavbu silnic

Recyklace je velkým tématem už pěknou řádku let a v posledních letech nabývá na ještě větším významu. I když sama o sobě mnohdy vyžaduje nemalé vstupy (jak energetické, tak mnohdy i materiálové), má pochopitelně i výhody. Jednak snižuje množství odpadu, který se místo hromadění může dále využít, jednak snižuje množství nových materiálů, které je potřeba získávat k výrobě nových produktů (zde je nicméně také oprávněnou otázkou, nakolik jsou materiály pro provedení recyklace méně zatěžující než materiál, který je výstupem recyklace nahrazován). Společnost Canon Virginia, Inc. (CVI) už roky ve své pobočce Canon Environmental Technologies (CETI) recykluje vysloužilé náplně s tonerem z laserových tiskáren.



Jednotlivé části se automaticky oddělí a pak putují do příslušných oddělení. Plastový obal se recykluje na plastové pelety, ze kterých je opětovně vyráběna nová cartridge. Kovové části si Canon sám nerecykluje, ty putují k externím partnerům, kteří se tím zabývají. Novinkou je ale to, že se k recyklaci nyní nově dostává i zbytkový toner. Je výsledkem projektu Recycled Toner Pellet (RTP), kdy se před několika lety Canon dal dohromady se společností Basic Construction Co., aby vyzkoušela, zda její RTP může být využit jako barvivo a pojivo do asfaltových směsí. Testy proběhly úspěšně a Basic nyní nakupuje 100 % všeho recyklovaného toneru od Canonu. Praktické použití ale nebylo až tak jednoduché, protože novinku musely schválit také příslušné úřady, konkrétně Virginia Department of Transportation (VDOT). I toto po několika letech dopadlo dobře a nyní mohou být silnice ve Virginii vyráběny s příměsí zbytkových tonerů.