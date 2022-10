Canon zaútočí na ASML: postaví továrnu na výrobu strojů pro litografii NIL

I když si společnost Canon spojujeme především s výrobou fotoaparátů a tiskáren, ve skutečnosti je v portfoliu tohoto výrobce mnohem více produktů. Pro mnohé může být překvapivým zjištěním fakt, že jde o druhého největšího výrobce stojů pro litografickou výrobu na světě. Trhu sice vévodí nizozemská společnost ASML Holding NV se zhruba 60% podílem na trhu, druhý Canon si však bere téměř třetinu trhu, nejde tedy o úplně malého výrobce. Problémem Canonu však je to, že svou nabídku zásadně neinovoval už velmi dlouhou dobu a jeho technologie litografie je použitelná nanejvýš pro 130nm výrobu (to ostatně dlouho ovlivňovalo i výkony snímačů ve fotoaparátech, kde konkurence vyrábí senzory pokročilejším procesem). Pro zajímavost, stroje pro litografickou výrobu má v nabídce i konkurenční Nikon.



Poněvadž čipů je stále nedostatek a je potřeba výrazně zvyšovat výrobu pomocí pokročilejších procesů, přičemž produkce společnosti ASML je nedostatečná, Canon zde vidí potenciál na významný růst. Město Ucunomija v prefektuře Točigi se tak stane domovem nové továrny Canonu, přičemž si vyžádá investici ve výši 50 mld. jenů (8,7 mld. Kč). Výstavba začne v příštím roce a produkce by měla být zahájena v roce 2025. Nepůjde však o výrobu pomocí EUV litografie, ale pomocí NIL (Nanoimprint Lithography). Ta je vyvíjena ve spolupráci se společnostmi Dai Nippon Printing a Kioxia, přičemž dosud se kvůli technologickým problémům nedostala do mainstreamu a vítězila EUV. Nová verze by ale měla přinést o 40 % levnější výrobu a až o 90 % nižší spotřebu energie, stačit by měla až na 2nm výrobní technologii.



Podle serveru Nikkei Asis v roce 2022 vzroste trh s litografickým vybavením oproti minulému roku o 29 % na 180 jednotek (4krát tolik, co před 10 lety).