Částečné autonomní řízení GM Ultra Cruise má zvládnout 95 % situací

Automobilka General Motors chystá novou generaci svých jízdních asistentů. Její nový systém pro částečně autonomní řízení se jmenuje Ultra Cruise a nyní se o něm dozvídáme další detaily (poprvé se o něm mluvilo v roce 2021). Má využívat např. kamery monitorující pozornost řidiče, za zpětným zrcátkem na čelním skle má být LiDAR i kamera na velkou vzdálenost, ty budou i na zpětných zrcátkách a po stranách na nárazníku. Na nárazníku budou i radary na kratší i delší vzdálenosti. Podobné senzory budou i na zadní části, přičemž vůz bude pochopitelně obsahovat i výpočetní platformu od Qualcommu, která bude mít za úkol zpracovávat všechna data ze senzorů pro autonomní ovládání. Celkově tu bude přes 20 různých snímačů.



Podle společnosti GM by Ultra Cruise měl zvládnout 95 % všech situací v USA a Kanadě, nicméně navzdory tomu ho stále označuje jen jako asistent (ADAS) 2. úrovně, tedy SAE Level 2. Řidič tak třeba bude muset sám zajet na příjezdovou cestu ke svému domu a podobně. Jak již bylo řečeno, je zde kamerový systém monitorující řidiče, který bude detekovat, zda dává pozor. Nebude tedy možné nechat řídit auto a dělat něco jiného. Tímto se nijak neliší od jiných asistentů 2. úrovně. Prvním vozem, který tento systém dostane, je Cadillac Celestiq, který by měl vyjít na zhruba 300 tisíc USD (3krát tolik co Tesla Model S) a který má být představen v roce 2024. Otázkou ale je, jak to GM stihne. GM zatím nezahájilo testy nového systému na veřejných silnicích.