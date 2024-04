CATL a Yutong uvádí Li-Ion, který vydrží 15 let a prvních 1000 cyklů neztrácí kapacitu

Technologie lithiových akumulátorů se dále zlepšují a společnosti CATL a Yutong představují další významnou evoluci. CATL je předním výrobcem akumulátorů, jehož akumulátory používají nejen čínské automobilky, Yutong je pak velkým výrobcem autobusů, se kterými se můžeme setkat takřka po celém světě. Vyvíjí i elektrobusy a ty budou moci využívat novou generaci akumulátorů společnosti CATL, která bude k dispozici ve dvou variantách.



Ta první se soustředí na co nejvyšší množství energie, a tedy i dojezd, což znamená, že životnost zde nebyla prioritní. I tak má mít ale životnost na 10 let a ujetí 1 milionu km. Ještě zajímavější má být verze pro co nejvyšší životnost, u té totiž výrobce hovoří o tom, že má vydržet na 15 let a ujetí 1,5 milionu km. Pro zajímavost, např. ostravské městské autobusy se odstavují (pro další prodej nebo do šrotu) obvykle po 12-14 letech a ujetí 700-1100 tisíc km. Trolejbusy obvykle vydrží o několik let déle.



Tento akumulátor má být ale zajímavý také tím, že prvních 1000 cyklů mu vůbec nemá klesat dojezd, tedy nedojde k žádnému snížení kapacity (u některých typů akumulátorů, což ale nemusí být nutně tento, se totiž dostupná kapacita v prvních stovkách cyklů může dokonce lehce zvyšovat, než začne padat pod úroveň při prvních nabitích). Je škoda, že o akumulátorech nemáme další informace, tedy neznáme typ směsi nebo energetickou hustotu.