CATL má 35 % trhu s bateriemi pro EV, více než LG, Panasonic a Samsung dohromady

Čína je obrovským tahounem ve vývoji akumulátorů a propagování elektromobilů. Není divu, že zdejší společnosti už tvoří většinu celosvětového trhu s akumulátory pro elektřinou poháněné vozy. Podle společnosti SNE Research totiž bylo za první polovinu letošního roku do elektromobilů instalováno 203,4 GWh akumulátorů. Ve vedení už ale zdaleka nejsou tradiční výrobci jako Panasonic, který zásobuje Teslu (ta ale používá i jiné výrobce), nebo LG Energy, které si bralo na starosti většinu ostatních výrobců (zejména KR, JP, EU, USA). Dnes už je vše v čínské režii a akumulátory z této země využívají např. i vozy Tesla (LFP akumulátory CATL ve Standard Range verzích, brzy také bude využívat baterie od BYDu).



Je to právě čínská společnost CATL, která je jedničkou a se 70,9 GWh má 34,8% tržní podíl. To je skutečně dost a jde o velmi výrazný náskok proti druhému LG Energy Solution s 26,2 GWh a pouze 14,4% podílem. Na třetím místě je opět Čína, a to společnost BYD s 24 GWh a 11,8% tržním podílem. Teprve na čtvrtém místě je Panasonic s 19,5 GWh a 9,6% podílem na trhu. Uvážíme-li, že Tesla v prvním pololetí vyrobila přes 560 tisíc vozů a montuje do svých vozů cca 60-100kWh akumulátory, mohly být akumulátory Panasonic maximálně ve 200-320 tisících Teslách, tedy zhruba v polovině. Poněvadž má Panasonic na starosti spíše Long Range a Performance modely s většími akumulátory (v průměru cca 80 kWh), pravděpodobně půjde o méně než 250 tisíc Tesel. První pětku pak uzavírá Jižní Korea, konkrétně SK On s 13,2 GWh a 6,5% podílem.

Výrobce

Země původu Výroba

Tržní podíl

CATL

Čína 70,9 GWh

34,8 %

LG Energy Solution

Jižní Korea 26,2 GWh

14,4 %

BYD

Čína 24,0 GWh

11,8 %

Panasonic

Japonsko 19,5 GWh 9,6 %

SK On

Jižní Korea 13,2 GWh

6,5 %

Samsung SDI

Jižní Korea 10,0 GWh

4,9 %

CALB

Čína 8,4 GWh

4,1 %

Gotion High-Tech

Čína 5,8 GWh

2,9 %

Sunwoda

Čína 3,1 GWh

1,5 % SVOLT Čína 2,6 GWh 1,3 %

Z výše uvedené tabulky také vidíme, že Čína si bere přinejmenším 56,4 % trhu s akumulátory pro elektromobily (to platí jen pro ty, kteří se dostali do Top 10, na nižších příčkách jistě budou další). Jižní Korea se dostala lehce nad čtvrtinu s 25,8 % pro výrobce v první desítce.