CATL největším výrobcem baterií pro EV, Čína tvoří téměř polovinu Top 10

Lithiové akumulátory (ale i jiné bateriové technologie nevyužívající lithium) jsou dnes v popředí zájmu a vývoje. Nejsou to už ale telefony a notebooky, které by byly tak moc mezi předními tahouny vývoje, nýbrž dnes to táhnou především elektromobily. A právě o elektromobilech pojednává průzkum společnosti SNE Research. Ta hovoří o tom, že jedničkou na trhu akumulátorů pro EV je stejně jako loni čínská společnost CATL. Ta se z 24,1% podílu dostala na 31,8 %, takže téměř každý třetí elektromobil na světě má akumulátor od CATLu. Nejsou to ale jen vozy čínských automobilek, tyto akumulátory totiž využívá v některých verzích např. i Tesla. Poněvadž celý trh rostl o 112 %, znamená to pro CATL nárůst produkce o 180 %.

Naopak druhé LG, které je často používáno tradičními automobilkami, spadlo z 22,9 % na nynějších 20,5 % a drží si druhou pozici. Nicméně i přes pokles tržního podílu šla produkce o 90 % nahoru. Výrazně si pohoršil Panasonic, který sice nadále drží 3. pozici, ale pád z 19,4% zastoupení na 12,5 % je velmi výrazný. Protože celý trh šel na více než 2násobek, i tento pád podílu na trhu znamená 36% nárůst produkce.

Dále tu máme čínský BYD (9,0 %), následuje korejský SK Innovation (5,8 %) a Samsung SDI (4,5 %). Zbytek v Top 10 tvoří čínští výrobci. Pokud vezmeme všechny čínské výrobce v Top 10 (CATL, BYD, CALB, Guoxuan/Gotion, EVE Energy a Sunwoda), tak mají 48,1% podíl. Korejské značky v Top 10 (LG, SK Innovation, Samsung SDI) mají 30,8% podíl.

Ceny souvisejících / podobných produktů: