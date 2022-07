Čching-chua vyvinula solid-state články s vysokou životností, vydrží i 20000 cyklů

Vývoj akumulátorů probíhá na mnoha frontách, některé se soustředí na anodu, některé na katodu, některé na elektrolyt a vylepšení z toho plynoucí, někde se vylepšuje více věcí najednou. Na univerzitě Čching-chua v Pekingu si dali za úkol vyvinout solid-state akumulátory s vysokou životností, což se jim povedlo. Jejich vylepšením je membrána tvořící pevný elektrolyt tvořen tenkou vrstvou Li 6 PS 5 Cl a (P(VDF-TrFE)), kde se využilo vysoké vodivosti sulfidů i dobré flexibility této vrstvy.



Katoda byla kompozitem již zmíněného Li 6 PS 5 Cl a klasického typu NMC811 (nikl-mangan-kobalt) s vysokým obsahem niklu, přičemž jde o typ, který je v poslední době v lithiových akumulátorech používán čím dál častěji (vedle NMC622 a původních verzí se rovnocenným zastoupením).

Vědci naměřili 92% zachování kapacity po 1000 cyklech. Jako obvykle, převeďme si to na elektromobilitu. Pokud by auto mělo dojezd 400 km na jeden cyklus, po 1000 cyklech by byl 368 km a tento dojezd by mělo po ujetí cca 385 tisíc km. Takový akumulátor by přežil drtivou většinu aut. Vědci ale vyzkoušeli zachování kapacity po doslova šílených 20000 cyklech. Baterie byla na 71 % původní kapacity. V našem modelovém příkladě by to znamenalo dojezd 284 km na jedno nabití, což je už sice značný pokles, ale znamenalo by to ujetí přes 6,5 milionu km.

Ve volně dostupných materiálech jsme se ale bohužel nedozvěděli další důležité parametry jako např. energetickou hustotu. A samozřejmě ve hvězdách je, zda se z laboratoře dostane výsledek tohoto výzkumu dostane i do reálných akumulátorů a případně kdy.