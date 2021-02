CD Projekt byl hacknut, unikly zdrojáky Cyberpunku i Zaklínače 3?

Společnost CD Projekt už hack potvrdila a vydala k němu příslušné prohlášení. V něm se píše že byly napadeny některé z vnitřních systémů zatím neidentifikovaným útočníkem, který získal přístup k celé interní síti a dokázal stáhnout některá data. Zanechal po sobě také zprávu, dle níž se nyní bude snažit firmu vydírat.

Útočník či útočníci také dokázali zašifrovat data v některých počítačích v síti ve stylu ransomware, ovšem CD Projekt je může obnovit ze záloh, ale to nevypadá jako ten hlavní problém. V samotné zprávě se ostatně píše, že útočníci počítají s obnovou dat ze zálohy, ovšem nyní se budou snažit CD Projekt vydírat právě s využitím zdrojových kódů titulů Cyberpunk 2077, The Witcher 3, Gwent a také jisté údajně nevydané verze třetího Zaklínače.

- klikněte pro zvětšení -

Pokud CD Projekt nepřipraví dostatečně zajímavou nabídku a nebude se chtít dohodnout, útočníci jsou připraveni dle vlastních slov zdrojáky prodat nebo případně zveřejnit a pak hodlají zveřejnit i veškerou získanou interní komunikaci s účetními dokumenty, právními spisy, vztahy s investory, atd.

CD Projekt ale už ve svém prvotním prohlášení uvádí, že v žádném případě nehodlá s nikým vyjednávat, i když to může mít za následek zveřejnění zcizených dat. Aktuálně se zaměřuje spíše na to, aby minimalizoval případné škody, které tím vzniknou a už také navázal kontakt s příslušnými úřady. Zároveň uvádí, že hack by se dle dostupných informací neměl nijak týkat zákazníků CD Projektu a uživatelů jeho služeb (čili především GOG).

Ceny souvisejících / podobných produktů: