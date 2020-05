CD Projekt dostal GWENT na Steam a slevami oslavuje 5 let Zaklínače 3

The Witcher 3: Wild Hunt vyšel ve verzi pro PC, Playstation 4 a Xbox One dne 19. května 2015, takže včera tomu bylo právě pět let. Možná i proto se objevila fáma, že tato hra bude od tohoto čtvrtka zdarma v nabídce Epic Games Store, což samozřejmě vyloučeno není, ale vypadá to spíše na Civilizaci 6.

Polské studio také už stačilo potvrdit, že až skončí s Cyberpunkem 2077, má v rukávu přichystaný další díl Zaklínače, což ostatně vzhledem k popularitě třetího dílu vypadá jako sázka na jistotu.

Nyní tu ale s námi bude ještě řadu let třetí díl, který se dočkává dalších sleva a vedle toho se také do nabídky Steamu dostala karetní hra GWENT, pro kterou platí meziplatformový cross-play. Čili i když budeme hrát verzi GWENTu nainstalovanou nově na Steamu, nepřijdeme o dosavadní postup a k dispozici budeme mít ty samé karty jako na GOGu, iOS či Androidu. Pro multiplayer to platí pochopitelně také.

CD Projekt Red dále nabízí hry ze světa Zaklínače s výraznými slevami napříč různými prodejními platformami:

PlayStation (nabídka platí do 27. května) The Witcher 3: Wild Hunt — Game of The Year Edition - sleva 70% Xbox (nabídka platí do 25. května) The Witcher 2: Assassins of Kings - sleva 85%



The Witcher 3: Wild Hunt base game and Game of The Year Edition - sleva 70%



The Witcher 3: Wild Hunt expansions - sleva 60%



Thronebreaker: The Witcher Tales - sleva 50%

GOG.COM (nabídka platí do 26. května)

The Witcher: Enhanced Edition - sleva 85%



The Witcher 2: Assassins of Kings - sleva 85%



The Witcher 3: Wild Hunt base game and Game of The Year Edition - sleva 70%



Witcher 3: Wild Hunt expansions - sleva 60%



Thronebreaker: The Witcher Tales - sleva 50%

Steam (nabídka platí do 25. května)

The Witcher: Enhanced Edition - sleva 85%



The Witcher 2: Assassins of Kings - sleva 85%



The Witcher 3: Wild Hunt base game a Game of The Year Edition - sleva 70%



Witcher 3: Wild Hunt expansions - sleva 60%



Thronebreaker: The Witcher Tales - sleva 50%

Epic Games Store (nabídka platí do 4. června)

Witcher 3: Wild Hunt — Game of The Year Edition - sleva 70%

