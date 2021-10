CD Projekt Red odkládá next-gen verze Zaklínače 3 i Cyberpunku 2077

CD Projekt Red musel v tomto roce dohánět to, co zameškal ještě před vypuštěním Cyberpunku 2077 na trh. Těžko jsme mohli očekávat, že hra bude hned dokonalá, ovšem ta k tomu měla až tak daleko, že se Sony rozhodlo ji na řadu měsíců stáhnout z nabídky a dosud se dá říci, že Cyberpunk 2077 nepředstavuje to, co bylo slibováno a své nedostatky má především s ohledem na velký a na pohled bohatý, ale ve skutečnosti kulisově jednoduchý svět.

Letos byly servery CD Projektu navíc hacknuty, což znamenalo především únik i zdrojových dat jejích nejvýznamnějších titulů včetně Zaklínače 3 a Cyberpunku 2077. Z hlediska vývoje to zase představovalo významné zdržení prací, které neulehčila ani pandemie, takže se skutečně nemůžeme podivovat oznámení toho , že next-gen verze zmíněných her budou k dispozici až během prvního kvartálu příštího roku, pokud jde o Cyberpunk 2077 a dokonce až v druhém kvartálu v případě titulu The Witcher 3: Wild Hunt.

Jedná se tu o technicky vylepšené verze daných her, které jsou chystány pro konzole Xbox Series X/S a PlayStation 5, přičemž pro Cyberpunk 2077 to znamená až půlroční zpoždění vzhledem k tomu, že jeho next-gen verze byla slibována na začátek letošního září. Nicméně to bylo bez záruky a s upozorněním, že se cílové datum může kdykoliv změnit.

Problém je, že Cyberpunk 2077 rychle stárne, alespoň co se týče cen. Už se objevil v mnohých slevových akcích a řetězec Best Buy jej dokonce prodával za deset dolarů. The Witcher 3: Wild Hunt je naopak nehynoucí klasika, v jejímž případě se čeká na vizuální vylepšení next-gen verze, která má dostat také veškerá rozšíření a také extra předměty známé z populární seriálové adaptace od Netflixu. Právě ta loni opět zvedla zájem o samotnou hru a chystá se další kolo, takže by nebyl zrovna špatný nápad, kdyby byl ve vývoji next-gen verzí upřednostněn spíše Zaklínač, aby dorazil společně s druhou netflixovou sérií. Ale to samozřejmě závisí jen na vedení studia, které pochopitelně chce dostat na trh novou verzi Cyberpunku 2077 co nejdříve.



