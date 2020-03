CD Projekt Red potvrzuje, po Cyberpunk 2077 přijde další Zaklínač

CD Projekt Red už pochopitelně jede ve sci-fi režimu pěknou řádku let, ovšem my jako zákazníci a hráči to poznáme až po prázdninách, kdy Cyberpunk 2077 přijde na trh. A nový Zaklínač pochopitelně také nebude následovat zanedlouho poté, ale až za další roky. Záleží především na tom, o jaký titul vůbec půjde a kdy se na něm začne pořádně pracovat.

Sám Adam Kiciński z CD Projekt Red ale v rozhovoru s novináři potvrdil, že hra ze světa Zaklínače bude následovat bezprostředně po Cyberpunk 2077, ovšem to samo o sobě neznamená, že můžeme mluvit o pokračování třetího dílu s podtitulem Divoký hon, čili o akčním příběhovém RPG. Nicméně hráči asi nic jiného neočekávají a většina z nich by byla zklamaná, kdyby to bylo jinak.

Ostatně v knihách Sapkowského je více než dost inspirace pro vytvoření dalšího příběhu, který ovšem s příběhy z knih nemusí mít mnoho společného. Samotný Divoký hon je v hlavní sérii o Geraltovi z Rivie jen letmo zmíněn, a přitom se stal hlavním tématem pro třetí díl hry. V tom dalším by to tak mohlo být podobné, ale bude záviset i na tom, jak se CD Projekt Red dohodne se Sapkowským. O něm se tvrdí, že hry o Zaklínačovi i obecně zrovna v lásce nemá, ale ve skutečnosti se o ně spíše jen moc nezajímá a také jde o to, že mu nepřinesly velký zisk. Za to si ale nakonec může jen on sám, neboť odmítl nabídku procent ze zisku, neboť nevěřil v úspěch této série a jak později uznal , byla to velká chyba.

Od Adama Kicińského se už dozvíme jen to, že ve studiu už byl malý tým vyhrazen pro přípravné práce na vývoji nové hry a Cyberpunk 2077 zůstává hlavní náplní, neboť jsou na řadě ještě DLC a další slíbený obsah. Až někdy poté přijde na řadu Zaklínač.

