CDPR se bude snažit, aby Zaklínač 4 nabídl více, než co je obvyklé u dnešních RPG her

Nejdříve se krátce pozastavíme u toho, jak v CD Projektu komentují úspěch jejich obsahového rozšíření pro Cyberpunk 2077 s názvem Phantom Liberty, které vyšlo 25. září. V prvním týdnu po jeho vydání totiž zaznamenali více než 3 miliony prodaných kopií a po 2 měsících ke dni 28. listopadu se tento počet vyšplhal až na 4,3 milionu. Dále poukazují na velmi výraznou převahu pozitivních hodnocení na Steamu, kterých mělo být až 92 % (aktuálně jich je cca 90 %, 1164 z 11219).





Zítra 5. prosince navíc ještě vyjde bezplatný update 2.1 pro celou hru a ve stejný den vyjde i nová verze Ultimate Edition, což bude kombinace základní hry a rozšíření Phantom Liberty. Pokud tedy už Cyberpunk 2077 a Phantom Liberty máte, Ultimate Edition Vám z hlediska herního obsahu nic dalšího nenabídne.

V nejnovější prezentaci vztahující se k předchozímu kvartálu, který skončil 30. září, je dobře vidět, že v něm už nejvíce vývojářů pracovalo na projektu s kódovým označením Polaris (v grafu je znázorněný světle zeleně), což je kódové označení pro 4. velkou hru ze světa Zaklínače, která je vyvíjena v Unreal Enginu 5 namísto jejich vlastního REDenginu, v kterém byly vytvořeny předchozí díly série:

Ale to není vše. Ještě o den dříve vyšel v italském online magazínu Lega Nerd zajímavý rozhovor, kde Sebastian Kalemba, Game Director v CDPR, mluvil o vývoji dalšího pokračování ze světa Zaklínače:

Sebastian Kalemba | ENG překlad z italštiny z webu | ENG překlad z italštiny z webu wccftech

"We want to continue on the same path we've taken, but we don't want to make the same game. I think that's a given. We've got some lore elements that must be kept. After all, it is still the same universe, and we can't go beyond certain limits.

Therefore, we must follow a very specific path and innovate on that. At the same time, it's clear that we have to try to appease a new public. The Witcher 4 won't be out for some years, and it'll be a long time since the previous one, so we cannot just target the audience already fond of the saga. We must also build a new community. On that note, I believe I can say it'll be an excellent entry point for many players, without forgetting the long-time fans who still wish to follow Geralt's adventures.

Our priority is always trying to break boundaries. We want to go beyond them. We want to try and do something new compared to what's currently in roleplaying games, especially since we work within that genre and target RPG fans. I can't say too much, as you can guess, but the idea is to build something that surpasses The Witcher 3, telling a more intense story and crafting a more intense gameplay as well."

Sebastian Kalemba | CZ překlad: