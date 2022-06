Celowaferové AI CPU od Cerebras má rekord ve velikosti vytrénovaného modelu

Nyní se dozvídáme, že na CS-2 Wafer Scale Engine byl vytrénován AI model pro NLP (Natural Language Processing), který je založen na 20 miliardách parametrů, na což by jinak musela padnout dlouhá řada akcelerátorů zapojených do jednoho systému. CS-2 by tak mohl sám zvládnout i AI model DALL-E od OpenAI , který využívá 12 miliard parametrů a je schopen na základě zadání v podobě textového či obrazového vstupu nakreslit v podstatě cokoliv, třeba krychli stvořenou z dikobrazů nebo křeslo v podobě avokáda.